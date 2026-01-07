Llegó un refuerzo de jerarquía al Verde

Ituzaingó sigue reforzándose para arrancar el 2026 con el pie derecho, y se confirmó la llegada de un jugador con vasta trayectoria en el fútbol de ascenso.



El Verde continua armando el plantel para la próxima temporada en la Primera B Metropolitana, y el club anunció oficialmente el arribo de Gonzalo Bravo, como nuevo jugador del León.



Cabe destacar que el volante ofensivo de 35 años, llega a préstamo del Deportivo Riestra, equipo que milita en la Primera División, y cuenta con una vasta trayectoria en el fútbol de ascenso, en la Liga Profesional, y además en el fútbol internacional.



Por otra parte, en el elenco “Blanquinegro” es el futbolista con más presencias, con 236 encuentros disputados, anotó 43 goles y participó en la Primera C, Primera B, Primera Nacional y Primera División en el club.



También registró pasos por Centro Español, Deportes Linares, de Chile, Defensa y Justicia, Al-Fujairah de Emiratos Árabes, cuando fue dirigido por Diego Armando Maradona, y Gimnasia y Tiro de Salta.

De esta manera, Ituzaingó sumó otra incorporación para encarar el año 2026 con todo, ya que el lunes 19 de enero, debuta en la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, en Banfield, y luego ante Deportivo Armenio, en el arranque del campeonato de la B Metropolitana.