Logran detender a un delincuente por violentas entraderas en Ituzaingó y Castelar

Un hombre fue detenido acusado de cometer al menos tres violentas entraderas en Ituzaingó y Castelar, dos de ellas en un mismo día. El resto de la banda sigue prófugo y es intensamente buscado. Los ladrones se movilizaban en una camioneta robada durante uno de los golpes y usaban una patente sustraída en Ituzaingó.



El 5 de agosto la banda quedó registrada en plena acción por las cámaras de seguridad en Ituzaingó.

En Posadas y Pirán, una mujer estaba cargando sus pertenencias en su Renault naranja cuando tres delincuentes la tomaron violentamente y la obligaron a ingresar a su vivienda, en un robo modalidad entradera.



A los diez minutos después de haber ingresado al domicilio, los delincuentes se fugaron a pie.



Ese mismo día también realizaron otra entradera en Castelar norte, a un hombre en la calle Marqués de Loreto y Zapiola. En esta ocasión pudieron comprobar que llegaron a la escena con una Chevrolet Tracker, que tenía una patente incorrecta: correspondía a un Toyota Yaris.



Uniendo denuncias, lograron corroborar que esta banda había realizado otra entradera el 26 de junio en la calle Saráchaga al 3400. En aquella ocasión, una mujer de 66 años estaba ingresando a su vivienda en su Chevrolet Tracker cuando cuatro desconocidos la interceptaron.



Dentro de su casa le quitaron dinero en efectivo, llaves de alarmas y su Tracker blanca, que sería la involucrada en los otros robos.



Tras investigar las cámaras de monitoreo, lograron identificar que la chapa patente que llevaba la Tracker correspondía a un Toyota Yaris, que había denunciado el robo de la chapa en la calle Andrés Lamas de Ituzaingó norte el 2 de agosto. Este hecho también quedó registrado en las cámaras de seguridad.



Con toda esa información, lograron identificar a los delincuentes y tras tres allanamientos dieron con L.E.R. (25) en una casa de la calle Colombia en Libertad.



Mientras registraban la vivienda, agentes de la DDI Morón encontraron una mochila abajo de la cama del sospechoso, que tenía destornilladores, guantes, precintos, llave saca bugías, llaves de fuerza para criquet, barretas y cinco teléfonos celulares, entre otros objetos incriminatorios.



La UFI N°5 de Morón, a cargo de Claudio Oviedo, solicitó la detención del criminal, la cuál fue aprobada por el Juzgado N°6. La investigación continúa para dar con el resto de la banda.