Los bomberos de Merlo alertan sobre la problemática de la quema de pastizales

La postal se repite casi a diario en los diferentes barrios del partido de Merlo: sirenas que comienzan a sonar y autobombas movilizándose para frenar incensios que provocan columnas de humo negro que se pierden en el horizonte. En lo que va del mes, los Bomberos Voluntarios de Merlo no han tenido respiro, enfrentando una seguidilla de incendios forestales y de pastizales que ponen en jaque la seguridad del distrito.



Desde el cuartel central lanzaron un comunicado urgente para concientizar a la población. El mensaje que se reproduce es claro y directo: lo que empieza como una "quema controlada" de basura o maleza, con el calor extremo y el viento, se convierte rápidamente en un fuego fuera de control capaz de devorar viviendas y poner vidas en riesgo.





Sólo en las últimas semanas, las unidades han tenido que desplegarse a lo largo y ancho de todo el mapa local. Y es así como -en el transcurso de estos últimos días de enero- los integrantes del cuerpo de bomberos debieron ponerse en marcha para hacerle frente a los incendios que detallaremos a continuación:





El móvil 12 trabajó intensamente en un incendio forestal en la intersección de Paysandú y Piñero, y nuevamente en las calles Valparaíso y Barnes.

El móvil 1 acudió a un incendio de campo de gran magnitud sobre la calle Andersen, a la altura de Amado Nervo.

Además de los pastizales, el personal a bordo del móvil 1o debió sofocar el incendio de una vivienda en Cuba y Honduras y un vehículo sobre la calle Fermi.

Cómo colaborar para evitar una tragedia





El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Merlo recordó que la importancia de la prevención, como una de las herramientas más efectivas. Es por esto que solicitan a toda la comunidad: no arrojar colillas de cigarrillos encendidas, evitar la quema de residuos o pasto seco bajo cualquier circunstancia y, ante el menor avistamiento de llamas o columnas de humo, comunicarse con el cuartel más cercano.



"Es fundamental que el vecino entienda que el pastizal no se quema solo; en la mayoría de los casos hay una acción humana detrás", indicaron los Bomberos Voluntarios de Merlo. "Cuidarnos es responsabilidad de todos", agregaron.