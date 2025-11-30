Los dinosaurios y los astronautas llegan a Ituzaingó

La emoción se apodera de Ituzaingó: el Planetario Móvil Eclipse llega a la ciudad con una propuesta que promete asombrar por igual a chicos y grandes. Este evento, abierto a todo público, combina aventura, ciencia y entretenimiento a través de proyecciones a pantalla gigante dentro del domo, ofreciendo dos experiencias únicas: un viaje al universo como verdaderos astronautas y un recorrido inolvidable junto a los dinosaurios.





La jornada se realizará el sábado 6 de diciembre en la Sociedad de Fomento Gran Bourg, ubicada en Santa Lucía 1660, entre 26 de Abril y San Justo, en el barrio Villa León. Quienes deseen ser parte de esta actividad deberán obtener sus entradas a través de la tienda online del planetario o enviar un mensaje privado para reservar su lugar, ya que los cupos son limitados.





La llegada del planetario generó gran expectativa en las redes sociales locales, especialmente entre familias y amantes de la ciencia. Su propuesta inmersiva permite disfrutar de proyecciones de alta calidad dentro de un domo inflable que recrea, con gran realismo, escenarios del espacio profundo o los ecosistemas donde habitaron los dinosaurios. Se trata de una oportunidad ideal para acercar la divulgación científica a los más chicos y, al mismo tiempo, disfrutar de un plan distinto dentro del partido.

Además, los organizadores anunciaron un sorteo de 20 entradas —dos por cada ganador— para quienes deseen participar. Para hacerlo, solo deben comentar en la publicación oficial qué función quieren ver (Dinosaurios o Universo), darle “Me gusta” y seguir la página del Planetario Móvil Eclipse. Los ganadores se anunciarán el mismo sábado 6 de diciembre a las 10:00, y el evento no se suspende por lluvia.





Para quienes adquieran sus entradas de manera anticipada a través del sitio web oficial —con cupos limitados— habrá una promoción del 20% OFF, por lo que el valor queda en $5.000 por persona. Los menores de 3 años abonan únicamente $2.000 en concepto de seguro. Además, quienes quieran ingresar a ambas funciones podrán aprovechar un beneficio exclusivo: 50% de descuento en la segunda entrada. En el lugar, el valor general será de $6.000 para mayores de 3 años.





Los organizadores recomiendan llegar 20 minutos antes del inicio de cada función, cuya duración es de aproximadamente 35 minutos. Una vez comenzada la proyección, no se permitirá el ingreso al planetario.





Con una propuesta atrapante y educativa, el Planetario Móvil Eclipse invita a las familias de Ituzaingó a vivir una experiencia distinta, ya sea explorando galaxias o viajando a la era de los gigantes prehistóricos. La ciudad se prepara para una jornada de descubrimiento, aprendizaje y diversión.