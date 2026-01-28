Los mercados de Ituzaingó y Morón lanzaron promociones imperdibles

En un contexto económico donde cada peso cuenta, los mercados de cercanía -gestionados por los municipios en articulación con el gobierno provincial- se han transformado en la primera opción para miles de familias del oeste del conurbano. Tanto el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó como el Mercado Municipal de Morón renovaron sus pizarras esta semana con precios que desafían a las grandes cadenas de supermercados, apostando a la comercialización directa del productor al vecino.



Ubicado estratégicamente en Ituzaingó Sur (Caaguazú 2283), este mercado no ha parado de crecer desde su inauguración a mediados de 2024. Lo que comenzó como una apuesta para descentralizar el comercio, hoy es una realidad que recibe a más de 20.000 vecinos por mes.





El espacio se consolidó rápidamente gracias a una oferta integral que abarca carnes, pescados, frutas, verduras y productos de limpieza. Es necesario destacar también que, para aliviar el bolsillo de los vecinos del distrito, el mercado ofrece un 40% de ahorro abonando con Cuenta DNI (sujeto a los topes vigentes de reintegro de la billetera virtual), lo que reduce el precio al momento de pagar.

Las ofertas destacadas de la semana en Ituzaingó:





Carnicería: pechito de cerdo (2kg) a $14.000 pesos; bola de lomo (1kg) a $15.900 pesos y tapa de nalga (1kg) a $14.300 pesos.

pechito de cerdo (2kg) a $14.000 pesos; bola de lomo (1kg) a $15.900 pesos y tapa de nalga (1kg) a $14.300 pesos. Pescadería: el kilo de filet de merluza se consigue a $9.500 pesos.

el kilo de filet de merluza se consigue a $9.500 pesos. Verdulería: el kilo de berenjena se consigue a $2.000 pesos mientras que el maple de huevos n°2 se encuentra a $4.500 antes.

el kilo de berenjena se consigue a $2.000 pesos mientras que el maple de huevos n°2 se encuentra a $4.500 antes. Almacén y pastas: fideos/ñoquis (2kg) a $5.300 pesos y la manteca (100gr) a $1.200 pesos.

fideos/ñoquis (2kg) a $5.300 pesos y la manteca (100gr) a $1.200 pesos. Panadería: promoción de pan + una docena de facturas a $5.500 pesos.





Luego encontramos al Mercado Municipal de Morón, funcionando como un complemento ideal a las diferentes ferias itinerantes. Su ubicación sobre la Av. Presidente Perón 3883 (ex Gaona) lo convierte en un punto de acceso rápido tanto para los propios moronenses como para vecinos de localidades linderas.





Este mercado se diferencia no solo por sus precios en frescos, sino por la inclusión de productos que habitualmente son difíciles de conseguir. Entre estos se encuentran los alimentos "Sin TACC" y sus ya clásicos bolsones de verduras y combos rotativos.

Conocé los imperdibles precios que ofrece el Mercado Morón:





Carnicería y granja: alitas de pollo (3kg) a $5.000 pesos; carne picada (3kg) a $19.999 pesos y pechito/carré de cerdo (2kg) a$13.999 pesos.

alitas de pollo (3kg) a $5.000 pesos; carne picada (3kg) a $19.999 pesos y pechito/carré de cerdo (2kg) a$13.999 pesos. Lácteos y fiambrería: leche en sachet a $1.100 pesos; queso cremoso (1kg) a $6.500 pesos; maple de huevos a $5.000 pesos y 48 sándwiches triples de jamón y queso a $28.000 pesos.

Pescadería: filet de merluza (2kg) a $17.000 pesos.

Verdulería: papa negra (2kg) a $$1.200 pesos.





Ambos espacios confirman que la política de acercar los productores a los consumidores no solo mejora la calidad de la alimentación, sino ofrecer un respiro necesario para la economía familiar en zona oeste. Es así como ambos espacios -que forman parte de la red de Mercados Bonaerenses Fijos- ofrecen semanalmente diferentes ofertas y promociones especiales en distintos productos.