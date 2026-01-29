"Los Que Quedamos" invitan al desentierro del carnaval en Ituzaingó

Con 25 años de historia marcando el pulso cultural de Ituzaingó, la murga Los Que Quedamos convoca a la comunidad al tradicional desentierro del carnaval. Esta celebración tendrá lugar el sábado 31 de enero desde las 18:00hs, en la intersección de Boulevard Fleming y Bruselas.





El ritual, de origen ancestral y profundamente arraigado en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), simboliza el inicio del tiempo carnavalero. En el oeste bonaerense, la murga adopta esta ceremonia como una forma de afirmar su pertenencia al barrio, mantener viva la llama del carnaval popular y anunciar el renacer de la fiesta colectiva que año tras año transforma el espacio público en escenario.





Nacida en el año 2000 tras un taller en la Escuela Secundaria N°4, Los Que Quedamos se consolidó como un verdadero pilar de la identidad cultural local. Con sus colores violeta y blanco, la agrupación construyó un recorrido basado en la autogestión, el compromiso comunitario y la transmisión intergeneracional, haciendo del Boulevard Fleming su territorio simbólico y real.

Más allá del baile y el bombo con platillo, la murga desarrolla una propuesta artística y social que busca tender redes de contención y llevar el carnaval a espacios no convencionales, como quedó demostrado en su recordada presentación en la Unidad Penitenciaria N° 39 y su participación activa en iniciativas como “Corazón de Barrio”.





El desentierro de este sábado también funcionará como antesala de los carnavales populares del 14, 15 y 16 de febrero, que se realizarán en Boulevard Fleming y León Bloy, y del festejo por un nuevo aniversario de la murga, previsto para el 28 de febrero.





Es así como "Los Que Quedamos" volverán a reafirmar que el carnaval no es solo una fiesta, sino una herramienta viva para construir memoria, identidad y comunidad en los barrios del Oeste.