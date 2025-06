Los rectores de 30 Universidades Nacionales repudiaron el fallo contra Cristina

Rectores y Vicerectores de más de 30 universidades nacionales de todo el Pais, repudiaron hoy en una carta publica el fallo contra la ex presidenta Cristina Krichner. El texto difundido hoy hace hincapié en el riesgo que afecta nuestra democracia el fallo de la Corte:



"El fallo que condena a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se enmarca en una decisión política que afecta a nuestra democracia."



"Hoy asistimos a un golpe al corazón del sistema republicano: la atribución de responsabilidades que corresponde al sistema de justicia en un estado constitucional de derecho."



"Es inadmisible una doble vara en virtud de la cual se acelera e interviene cuando se trata de juzgar a los dirigentes de un partido y se demora o no se aplica el mismo criterio cuando se trata del resto de las fuerzas políticas."



"La defensa de los intereses de los grupos económicos concentrados por sobre los de los sectores populares, daña la legitimidad de las instituciones de la democracia y la República."



"La negación a considerar un recurso en el cual se analice o se profundice un caso de estas características, que le asisten por otra parte a todo ciudadano, no es otra cosa que la violación flagrante de las garantías constitucionales."



"Hoy Argentina es un país menos justo, en donde existe un contexto en el cual prevalece el “vale todo” para confirmar una narrativa, y se interfiere en el proceso electoral, principio esencial de una sociedad democrática."



"Los abajo firmantes, rectoras, vicerrectoras, rectores y vicerrectores de Universidades Públicas, lo hacemos a nombre personal:"



Oscar Alpa Rector UN La Pampa; Anselmo Torres Rector U.N. Río Negro; Flavia Terigi Rectora U.N. Gral. Sarmiento; Sandra Torlucci Rectora U N de las Artes; Luis Negretti U. N. Villa María; Jaime Perczyk Rector U. N. Hurlingham; Carlos Greco Rector U N de San Martín; Carlos Rodríguez U. N. Pedagógica; Lidia Blanco Rectora U.N. Patagonia San Juan Bosco; Walter Panessi Rector U. N. Luján; Darío Kusinsky Rector U. N. J. C Paz; Diego Molea Rector U. N. Lomas de Zamora; Hugo Andrade Rector U. N. Moreno; Alicia Bohren Rectora U.N. Misiones; Beatriz Gentile Rectora U. N. Comahue; Roberto Gallo Rector U. N. Oeste; Jorge Calzoni Rector U. N. Avellaneda; Daniel Bozzani Rector U.N. Lanús; Arnaldo Medina Rector U.N. Jauretche; Marcelo Aba Recto U.N. Centro PBA; German Oesterman Rector U.N. Chaco Austral; Andrés Sabella Rector U.N. Entre Ríos; Rubén Ascúa Rector U.N. Rafaela; Roxana Puebla Rectora U.N. Patagonia Austral; Natalia Albarez Gómez Rectora U.N. La Rioja; Cesar Salcedo Rector U. N. Chilecito; Carolina Farías Rectora U.N. del Delta; Tadeo Berenguer Rector U.N. San Juan; Daniel Martínez Rector U.N. La Matanza; Germán Pinazo Vicerrector U.N. Sarmiento; Ana María Lois Vice Rectora U.N. San Martín; Eugenia de San Pedro Vicerrectora U.N. Patagonia Austral; Walter Wallach Vicerrector U.N. Hurlingham; Horacio Gegunde vicerrector U.N Lomas; Ricardo Serra U.N Avellaneda; Gustavo Soos Vicerrector U.N Oeste; Paul Osovnikar vicerrector U.N. Comahue; Oscar Oviedo Vicerrector U.N. La Rioja; Silvia Storino Vicerrectora U.N. J.C.Paz; German Antequera vicerrector U.N. Chilecito; Alejandro Robba Vicerrector U. N. Moreno; Daniel Barrio vicerrector U.N. Río Negro; Ana Pereyra Vicerrectora U.N. Pedagógica, Mariano Puccio Vicerrector U.N. del Delta; Analía Ponce Vicerrectora U.N. San Juan; Luján Acosta Vicerrector U.N. de La Matanza.