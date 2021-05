Los súper reordenan sus góndolas: ¿Donde estarán ubicados los productos con los precios más bajos?

La entrada en vigencia de la nueva ley de góndolas, va a cambiar definitivamente la oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados. Desde mañana, el gobierno comenzará a controlar que la ley se cumpla a raja tabla por lo que los súper, están adecuando sus espacios para cumplir con la ley. ,

Los productos de menor precio en al medio de la góndola

Una de las grandes modificaciones en los espacios de exibicion será como ubicar a la marca mas barata del mismo producto en la misma góndola. Pero no se trata de ofertas que engañen al consumidor, se trata del precio efectivamente más barato: “Se entenderá como producto de menor precio a aquellos que, conforme la unidad de medida, posean el precio de lista más bajo ofertado al consumidor final con carácter no transitorio. A tal efecto, no deberán considerarse aquellos cuyo precio de lista más bajo resulten de ofertas, bonificaciones o descuentos temporales o relativos a determinados medios de pago o membresías”, explica el texto oficial.

En relación a la ubicación en la góndola, la ley establece que deberá seguirse un criterio de exhibición con disposición y agrupamiento de productos de una misma categoría con carácter vertical, contemplando a tal efecto la ubicación de los productos de menor precio en el estante medio de la góndola y equidistante de sus extremos”, establece la resolución.

Otra de las medidas es que los productos comercializados en venta minorista incluídos en esta medida deberán contener la leyenda “Menor precio por unidad de medida. Ley 27.545” en las cenefa perpendicular de la góndola, como se hace con los productos de Precios Cuidados.

Ley de góndolas: una por una, las reglas de exhibición

Las reglas de exhibición que dispone la Ley de Góndolas son las siguientes:

a) En góndolas y locaciones virtuales la exhibición de productos de un proveedor o grupo empresario no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características. La participación deberá involucrar a no menos de cinco (5) proveedores o grupos empresarios.

b) En góndolas y locaciones virtuales deberá garantizarse un 25% del espacio disponible para productos de similares características y diferente marca, para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el Registro de Mipymes y/o en el RENAF.

c) En las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el Registro de Mipymes y/o en el RENAF, o los que en el futuro los reemplacen y/o producidos por cooperativas y/o asociaciones mutuales en los términos de la ley 20.337 y la ley 20.321, o los que en el futuro los reemplace;

e) En góndolas y locaciones virtuales la exhibición de productos importados no podrá superar el porcentaje que determine la autoridad de aplicación del espacio disponible para cada categoría de productos, en función de la capacidad de la industria nacional de satisfacer la demanda de productos, buscando fomentar el crecimiento de la misma.

La ley también permite que los consumidores podrán hacer denuncias por el incumplimiento de sus disposiciones. Para radicar una denuncia ingresar a la web de defensa del consumidor