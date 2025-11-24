Lucas Upstein regresa a Ituzaingó con su show de Stand Up

Uno de los referentes más resonantes del Stand Up argentino, que presentación tras presentación demuestra que puede desarrollar un humor ácido e irreverente sobre el escenario, es sin lugar a dudas Lucas Upstein. Este comediante -caracterizado por su estilo alejado de lo políticamente correcto- es, además, un gran generador de contenido viral en las diferentes plataformas y redes sociales.



Todo este particular sentido del humor, el cual se ve exhibido en cada publicación e intervención artística, podrá disfrutarse cuando regrese a la ciudad de Ituzaingó dentro de pocas semanas. Este se estará presentando, durante los primeros días de diciembre, con su ya característico unipersonal.



Es importante destacar que, en el transcurso de los últimos meses, Lucas Upstein ha recorrido diferentes localidades del interior del país y del conurbano bonaerense. En el medio de esta intensa gira, el humorista ha anunciado que se hará un tiempo para pasar nuevamente por zona oeste: el próximo miércoles 3 de diciembre en Ituzaingó.





La presentación de Lucas Upstein se desarrollará en Muddy's Club (Mariano Acosta 168, Ituzaingó Sur), en lo que será el regreso del comediante a la mencionada ciudad. Este espectáculo comenzará a partir de las 21:00hs y la ubicación en el bar se irá asignando según el orden de llegada.

Información importante sobre cómo y dónde conseguir las entradas al show





Las entradas para este espectáculo se encuentran disponibles en el sitio www.boleteria.com.ar y pueden adquirirse a un valor de $28.800 pesos (24.000 + 4.800). Todo el proceso de compra puede realizarse de forma online y las mismas pueden abonarse mediante Mercado Pago.



Una vez realizado todo el proceso, habiéndose acreditado efectivamente el pago de los boletos, se realizará el envío de las entradas de forma digital al correo electrónico de la persona que haya realizado la gestión.