Luego de romperla en Vélez, Milo J anunció su primera gira internacional

En el partido de Morón -sus vecinos, jóvenes y adultos por igual- crece el orgullo por Milo J, el cual acabó de confirmar su estatus de ídolo y leyenda luego de las presentaciones realizadas el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre en el estadio José Amalfitani. Estas fueron dos ceremonias consagratorias para este artista que -a pesar de solo tener 19 años- demostró que no existen techos.



La presentación de su último álbum "La Vida Era Más Corta", transformó el césped del estadio de Vélez Sarsfield en un despliegue artístico sin precedentes. Con una puesta en escena a gran escala y la participación especial del actor Peter Lanzani -quien oficio de hilo conductor narrativo a través de todo el show-, Milo logró unir dos mundos que parecían, en principio y con algunos prejuicios, muy distantes: el trap y el folklore argentino.

Una gran lista de artistas invitados marcó ambas jornadas en Vélez Sarsfield





Es importante destacar que la lista de artistas que se subieron al escenario es un claro indicador del respeto que genera Milo J en la industria musical. Un sin fin de figuras como Paula Prieto, Akrilla, YSY A, Nicky Nicole, Tini, Soledad Pastorutti, Bizarrap, Duki y Agarrate Catalina, pasaron por la cancha de Vélez Sarsfield durante ambas jornadas.





Dentro de todo lo que ocurrió el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre, en cuanto a artistas invitados nos referimos, son tres los momentos importantes a destacar. El primero de estos estuvo bien marcado por el intercambio generacional, cuando Cuti y Roberto Carabajal subieron al escenario a interpretar "El invisible". Otro de estos momentos, uno de los más esperados por los fanáticos, ocurrió cuando Duki pisó el escenario y, por primera vez junto a Milo J, cantaron "Vida de Rock" en un estadio ante miles de espectadores.



Y cuando parecía que no quedaba más lugar para sorpresas, emergió Bizarrap con su icónica gorra y sus característicos lentes oscuros. Juntos recrearon la recordada Bizarrap Session, logrando que todo el estadio se ponga a saltar al ritmo de ambos artistas.

Directo de Morón al resto de las ciudades del mundo: se viene la gira internacional





Tras la finalización de las dos fechas en Vélez Sarsfield, llegó el anuncio que todos andaban esperando. El músico del oeste no se tomará ningún descanso ya que deberá preparar las valijas para darle inicio a su gira de nivel internacional.





De esta manera Milo J llevará su voz y su identidad bonaerense, pero sobre todo del oeste y del conurbano, a países como España, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos. Este será el inicio del capítulo internacional de una historia que empezó en las calles de Morón y que hoy no conoce de fronteras.