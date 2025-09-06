Luego de su reprogramación, la House Feria llega a Ituzaingó

Desde hace ya algunos años que esta gran feria viene realizándose -por diferentes puntos de CABA, el conurbano bonaerense y el interior de la provincia de Buenos Aires- generando una comunidad que espera, ansiosa y atentamente, la confirmación de cada nueva fecha. En cada punto donde anuncian su realización, una acción que generalmente efectúan por redes sociales, los seguidores de "La House" se acercan a disfrutar de la misma sin importar donde sea.



Es necesario destacar que La House ofrece mucho más que discos y CD's a su comunidad: lo que se vive allí es una experiencia sensorial que celebra el valor tangible de estos objetos que supieron tener un uso cotidiano hace un tiempo atrás.

Es así como este sábado 6 de septiembre, los vecinos de Ituzaingó volverán a vivir toda la magia de esta feria, descubrir vinilos y recordar historias recorriendo los distintos CD's y cassettes que estarán al alcance de todos. La misma se llevará adelante, a partir de las 12:00hs, en El Jardín (Juncal 121, Ituzaingó Centro) con entrada libre y gratuito.



Durante su desarrollo se podrá acceder a la compra y venta de, además de vinilos, cassettes, CD's, merchandising y accesorios, como así también la posibilidad de canjear o intercambiar los mismos. Este evento es ideal tanto para coleccionistas como para curiosos que buscan su primer disco o rescatar aquel álbum que marcó su adolescencia.



anto El Jardín como la de La House Feria invitan a acercarse este domingo y encontrar "esas joyitas que no sabías que buscabas". Los anfitriones informaron que también habrá una "combinación perfecta" de comida rica, birra fría y música increíble.