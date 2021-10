Macri asegura que no vuelve al País, no se presentará a la indagatoria y se teme que se repita el caso de Pepín Rodriguez Simón

Según Infobae, Mauricio Macri aseguró que no tiene previsto volver al País. El portal de noticias asegura que el ex presidente a través de sus abogados, aseguró que “no cambiará su agenda en el exterior pese a la citación indagatoria para el próximo 7 de octubre en la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan. Está en Miami, donde fue a presentar su libro, y sus allegados revelaron que considera que la decisión del juez de Dolores Martín Bava es parte de la campaña política del Frente de Todos”

Según su entorno, Macri, quien se enteró de la decisión judicial a través de Infobae, no entiende “el apuro” del juez Bava porque él no estaba involucrado originariamente en la causa sino Gustavo Arribas, el ex jefe de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

Su plan original es viajar desde Miami a Qatar para cumplir con tareas vinculadas con su condición de presidente ejecutivo de la FIFA.

Noticia en desarrollo