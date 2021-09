Mambla: Una banda matancera que pisa fuerte en la escena local

“Podés sonar bien o mal, pero si trabajas con responsabilidad y compromiso, se pueden lograr grandes cosas”, sostienen los integrantes de Mambla, una banda de Villa Luzuriaga que comenzó reversionando temas de rock nacional y actualmente está estrenando material propio con un trabajo de producción profesional.

La Ciudad charló con Mambla acerca de su trayectoria musical, el ambiente del under en el oeste y las posibilidades de abrirse camino en una industria segmentada por el lucro comercial.

Una banda con historia

El proyecto que comenzó en marzo de 2016 atravesó grandes cambios en su formación en los últimos tres años. Actualmente, Mambla está compuesta por Lucas Pappacena en bajo, Leandro Avendano como cantante, Federico Ronqui en guitarra y Lucas Martelli en bateria.

Acerca de sus inicios, Mambla empezó mostrándose en Youtube realizando covers de rock nacional como, por ejemplo, la canción “Mil horas” de Los Abuelos de la Nada. Actualmente, se dedican más a realizar producciones propias, pero no olvidan sus primeros pasos como banda y, ocasionalmente, vuelven a las reversiones.

En cuanto a sus referentes musicales, los integrantes de Mambla mencionan a Foo fighters, Billie Eilish y, en el plano nacional, a bandas de renombre como Soda Stereo.

“Tratamos de absorber lo mejor de cada banda, tenemos una amplitud muy grande en torno a lo que es la música”, concluyen e insisten en ‘no casarse’ con ningún género y mantener la mente abierta a las posibilidades.

La banda que ya lanzó sus cuatro singles fundacionales, también estrenó el videoclip de su canción “Caer”, disponible en Youtube.

Rockeando a contracorriente

“Más allá del ambiente para lxs músicxs del oeste, para todas las bandas del under la llegada cuesta demasiado”, sostienen desde Mambla.

Con una industria musical que apuesta siempre a lo seguro, la escena del rock más ‘de abajo’ se ve específicamente perjudicada. “La gente consume mucho de una sola cosa, que es lo que normalmente ‘se impone’ desde el mercado. Hay muchas bandas que vienen trabajando con seriedad desde hace bastante tiempo y que logran llegar a la gente gracias a medios no hegemónicos que bancan la difusión. Las grandes empresas y grandes difusoras no le hacen ningún bien al ambiente under porque eso no les es redituable”, concluyen.

Sin embargo, Mambla apuesta por más: En la actualidad, la formación cuenta con un trabajo de producción profesional, que le permitió grabar y lanzar sus cuatro singles fundacionales, además de un videoclip. “En Mambla hubo un gran crecimiento, sobre todo con la llegada de nuestro productor, que nos abrió puertas que nosotros no sabíamos que existían. Los avances que logramos fueron gracias al trabajo, la responsabilidad y el compromiso. Podés sonar bien o mal, pero si existen esas tres condiciones, se pueden lograr grandes cosas”, sostienen con firmeza y seguridad.

Los últimos trabajos de Mambla se pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Además, se puede visitar su canal de Youtube para ver el videoclip de la canción “Caer”.

Próximamente, la banda estará estrenando sus “covers con impronta propia”. Esta vez, será el turno de Gustavo Cerati, uno de los grandes referentes de la banda a nivel nacional.