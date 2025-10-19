Mañana abre la preinscripción 2026 para los jardines municipales de Morón

El Municipio de Morón habilitó la preinscripción online para el ciclo lectivo 2026 de sus jardines municipales. Las familias del distrito podrán realizar el trámite entre el 20 y el 31 de octubre desde la web oficial. Las vacantes se asignarán mediante un sorteo público que se transmitirá por YouTube del 3 al 13 de noviembre.



Desde el 20 hasta el 31 de octubre estará abierta la preinscripción online para el ciclo lectivo 2026 de los jardines municipales de Morón. El trámite está destinado a familias con domicilio en el distrito y se realiza a través del sitio web del Municipio.



En la página oficial se podrá completar el formulario, conocer la oferta educativa disponible, seguir el estado del trámite y acceder a toda la información sobre el proceso de inscripción. También podrán inscribirse niños y niñas por nacer.



Las vacantes se asignarán mediante un sorteo público, que se realizará entre el 3 y el 13 de noviembre y será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Dirección de Educación. El video quedará disponible para su consulta posterior.



Quienes resulten seleccionados deberán asistir a una entrevista con la dirección del jardín correspondiente y presentar DNI del niño o niña que acredite domicilio en Morón, DNI del adulto responsable y certificado de vacunación. La vacante quedará confirmada luego de verificar la documentación.



El sistema municipal de educación inicial cuenta con 16 instituciones que reciben a más de 1.600 chicos y chicas de entre 45 días y 5 años. La red incluye 6 jardines maternales, 7 de infantes y 3 complejos educativos que integran ambos niveles.



Para conocer todos los jardines municipales de Morón y sus direcciones podés acceder a este sitio web.



Para consultas o asesoramiento, las familias pueden acercarse a cualquier Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) del distrito.