6 de sep. de 2025
Ituzaingó Destacada

Mañana domingo, el transporte provincial será gratuito

Sebastian Sanguinetti

1 min de lectura

La medida abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación. 

Mañana domingo, el transporte provincial será gratuito
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para los días 7 de septiembre de 2025 y 26 de octubre de 2025, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales. La gratuitad aplicará a las líneas provinciales y municipales. No aplica para las líneas nacionales del 1 a 197.

La medida abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación. 

Finalmente, el Ministerio invitó a los municipios de la Provincia a adherir a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.

Artículo Relacionado
whatsapp logo