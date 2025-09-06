Mañana domingo, el transporte provincial será gratuito

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para los días 7 de septiembre de 2025 y 26 de octubre de 2025, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales. La gratuitad aplicará a las líneas provinciales y municipales. No aplica para las líneas nacionales del 1 a 197.



La medida abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación.

Este domingo hay un plan que no podés saltear: ir a votar 🗳️



La Provincia te asegura el viaje GRATIS en colectivos y transporte fluvial para que nada te frene 🚍🚤



👉🏼 Porque tu voto cuenta, y tu voz hace la diferencia. pic.twitter.com/fwxcq4EtbO — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 4, 2025

Finalmente, el Ministerio invitó a los municipios de la Provincia a adherir a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.