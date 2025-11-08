"Marcha Afro": Este sábado se realizará la convocatoria nacional

Este sábado 8 de noviembre a partir de las 17 se llevará a cabo la Marcha Afro en Plaza de Mayo, una movilización para visibilizar a la comunidad afroargentina de nuestro país y que se replicará en todo el territorio nacional.





La convocatoria se da en el marco del Día Nacional de lxs Afroargentinxs y la cultura afro, que se conmemora todos los 8 de noviembre desde 2013, cuando se estableció la Ley 26.852, a fines de honrar la figura de María Remedios Del Valle, conocida como “Madre de la Patria“, quien murió un 8 de noviembre de 1847.





Del Valle fue una mujer afrodescendiente que se convirtió en una importante combatiente militar, con un rol clave en la historia argentina: Manuel Belgrano, General del Ejercito del Norte, le confirió el título de “Capitana del Ejército” por valentía en el campo de batalla durante las guerras de la Independencia, posteriores a la conformación del primer gobierno patrio.





Una marcha con historia

La Marcha Afro de este fin de semana supondrá la tercera edición de la convocatoria en el país, que tuvo sus primeros pasos en el 2023 con una fuerte reivindicación de la figura de María Remedios del Valle y un pronunciamiento en contra del racismo en Argentina.





Este año, dentro de las consignas de la marcha, se destacan los pedidos contra la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia, además de un reclamo permanente por la justicia social, los derechos humanos y una reparación histórica para la comunidad afroargentina.





"Marchamos por nuestros derechos humanos, en memoria de nuestra ancestralidad y por una Argentina que diga 'basta de racismo'", sostuvo Miriam Gomes de la Agrupación Todos Con Mandela, la Sociedad Caboverdeana, el Comité Organizador de la Semana de África, el Movimiento Federalista Panafricanista y la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Caribeñas y de la Diáspora.





El recorrido de la Marcha Afro de este año comprenderá una concentración a las 17 en Plaza de Mayo para dirigirse hacia las 18 al Congreso de la Nación. La cita es este sábado 8 de noviembre.