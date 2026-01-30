"María Elena Cumple": Este fin de semana se celebrará el natalicio de la escritora en Morón

Este domingo 1 de febrero de 15 a 20 Morón recordará a María Elena Walsh en el que sería su 96º cumpleaños, con actividades para toda la familia que tendrán lugar en la Casa Museo que lleva el nombre de la escritora.





Ubicada en 3 de febrero al 547 (Villa Sarmiento), la casona que hoy está abierta para todo público en formato museo supo ser el lugar donde María Elena nació y vivió la primera parte de su infancia, y contempla elementos icónicos de la vida de la poetisa, como el clásico jacarandá que inspiró sus obras.





En esta ocasión, el ahora espacio cultural que homenajea a la novelista argentina será la sede de una serie de festejos para honrar la vida y el legado de Walsh, con un cronograma completo lleno de propuestas para grandes y chicos.





Hacia las 16, la celebración comenzará con un taller de afiches y serigrafía, por lo que desde el Museo María Elena Walsh recomiendan a los y las asistentes traer una remera blanca o de color claro para estamparla con distintos motivos de la cantautora y sus personajes icónicos.





A las 18 habrá un espectáculo de teatro musical para toda la familia, de la mano de la propuesta "Lo ves o no lo ves". Y, hacia las 19, se realizará una función especial de "Doña Disparate y Bambuco", una obra de teatro dirigida por Rubén Dubois y que forma parte del taller de teatro de la Asociación de Fomento de Villa Sarmiento.





El festejo por el 96º cumpleaños de María Elena Walsh se realizará este domingo 1 de febrero de 15 a 20 en la Casa Museo MEW (3 de febrero al 547, Villa Sarmiento) con entrada libre y gratuita. Los tickets para ingresar se retirarán por orden de llegada, media hora antes en recepción.