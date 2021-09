Escritorxs del Conurbano: Hoy, Mariana Komiseroff

“Cuando escribí mi primera novela, elegí deliberadamente un narrador en primera persona masculina para que no dijeran que yo escribía una ‘novela de minitas’, una novela de verano. Le tenía mucho miedo a esa crítica”, comenta Mariana Komiseroff acerca de sus inicios en el mundo editorial, que contaba entonces con una marcada presencia masculina.

La Ciudad charló con la escritora sobre sus referentes, el pinkwashing, el ambiente literario para las mujeres y sus últimos trabajos.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Empecé a escribir ficción desde que sé escribir. Escribía “mentiras” en mi diario íntimo porque pensaba que si alguien lo encontraba y lo leía, la “verdad” no le resultaría tan interesante. Ya estaba pensando en la figura del lector y la lectora y en el concepto de ficción aunque no en esos términos.

Mi mamá me enseñó a leer y a escribir y me compraba libros infantiles o colecciones de clásicos que venían con el diario que leí más en la adolescencia que todavía tengo.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

Claudia Piñeiro y Fernanda García Lao fueron mis maestras. Claudia Piñeiro es también una referente feminista. No sé bien qué tipo de influencias tiene mi literatura porque es más invisible, más inconsciente. El policial de Leo Oyola o de Juan Carrá me interesa mucho. También la novela negra “Vidrio” de Gabi Borrelli.

¿Qué pensás del ambiente literario del oeste? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

Creo que el auge de las editoriales independientes en la crisis del 2001 abrió la posibilidad de que autores del conurbano que no existíamos en el horizonte editorial de la época pudiésemos tener un lugar. Así que, de no existir, pasamos a publicar, en ese sentido sí, ganamos terreno.

Creo que, aunque los autores y las autoras tengamos una posibilidad de existir en el mundo editorial, todavía sigue siendo muy porteñocentrico. Existen muy pocas movidas literarias por fuera de Buenos Aires, y la pandemia ahogó a los incipientes intentos de ciclos de lecturas del conurbano.

“Mi última novela salió en el 2019 Una nena muy blanca y en febrero sale mi primer libro de poesía. Estoy trabajando hace varios años en una novela que espero terminar este año”, comenta Komiseroff acerca de su presente laboral.



¿Cómo ves el ambiente literario (del oeste y en general) para las mujeres escritoras? ¿Te encontraste con alguna traba en el ambiente solo por ser mujer?

Si bien yo empecé a publicar en el 2015, el año del primer #NiUnaMenos, creo que es difícil para cualquier escritor o escritora que no tenga contactos.

Cuando escribí mi primera novela, como cuatro años antes de que se publicara, elegí deliberadamente un narrador en primera persona masculina para que no dijeran que yo escribía una “novela de minitas”, una novela de verano. Le tenía mucho miedo a esa crítica.

Entonces, si bien me siento una privilegiada al haber podido publicar en las editoriales que me interesaban, mi producción literaria está y estuvo siempre atravesada por una cuestión de género, que no solo tiene que ver con las historias que puedo contar, sino con los lugares de enunciación que fui eligiendo.



Más tarde, me dije a mí misma: “Ahora voy a escribir una primera persona mujer y no me importa”, pero para eso me tuvo que pasar el feminismo y tuve que ver a varias escritoras que lo hacían y que eran leídas en otra clave que no era la literatura pasatista.

La existencia de las mujeres está atravesada por cuestiones tan intrínsecamente injustas y que no solo tiene que ver con las transacciones que hacemos para publicar o estar en el ambiente literario, sino en cómo están dadas nuestras condiciones de producción.

Yo tuve un hijo a los quince años, fui madre soltera y toda mi vida escribí mientras atendía el trabajo doméstico. La precarización de la vida de las mujeres, sobre todo de las mujeres que vivimos fuera del centro y en la pobreza, afecta inevitablemente las producciones de las que, con muchísima suerte, pudimos escribir algo.

¿Cómo ves la literatura de las mujeres? ¿Crees que el pinkwashing influye en el mercado a la hora de vender literatura de mujeres?

Creo que hubo una gran proliferación de autoras, no sólo de las publicaciones, sino también de promoción de esas lecturas. Creo que no hemos alcanzado un lugar de equidad suficiente para criticar los motivos por los cuales se vende la literatura escrita por mujeres.

Nunca se nos ocurrió criticar por qué el mercado editorial era absolutamente masculino.

Hace unos años, me hicieron una entrevista en una facultad de periodismo y uno de los alumnos levantó la mano para decir que se acababa de dar cuenta que no leía libros escritos por mujeres. Entonces, si el pinkwashing hace que se vendan más libros con nuestras subjetividades que antes no eran leídas, bienvenido sea.

Por otro lado, como digo una cosa digo la otra: Me preocupa la corrección política de las ficciones, independientemente de quiénes sean sus autoras o autores.

Si tuvieras que mencionar trabajos de otrxs escritores, ¿cuáles dirías que son tus escritos favoritos y por qué?



Mi novela preferida es de la húngara Agota Kristof, “Claus y Lucas”, es una trilogía perfecta. “De ganados y de hombres” de la brasilera Ana Paula Maia es otra novela que me gusta mucho, son textos de los que me gusta estudiar el estilo.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Un consejo práctico es que se contacten con otra gente que esté escribiendo y publicando, aunque eso signifique en muchos casos tener que trasladarse a Capital. Hacer redes creo que es lo único que puedo aconsejar.