"Marika Al Sol": El festival orgulloso llega al oeste este fin de semana

Este sábado 10 a partir de las 17 llega el festival "Marika Al Sol", un encuentro popular y disidente que tendrá lugar en la sede de El Transformador de Haedo, ubicada en Caseros al 200.





"Porque nos reconocemos en la diversidad y militamos desde la ternura. Al orgullo lo bailamos, lo gozamos y lo defendemos", sostuvieron desde la organización del evento.





Con una grilla completa y para todos los gustos, este fin de semana el orgullo se siente en el oeste. Durante el festival, los y las asistentes podrán disfrutar de una feria artesanal, música en vivo, DJs hasta la madrugada, performances artísticas y mucho más.





Según el cronograma oficial del evento, hacia las 17 comienza el festival "Marika al sol" con una feria artesanal que comprenderá productos de emprendedores locales. Hacia las 19, habrá un show de acrobacia en vivo, titulado "Algo tengo que hacer con esta cabeza", a cargo de Momo.





A las 19:30, la música comienza a sentirse con el show de Loto Electropop y, a las 20:30, Jano sorprenderá con su performance "Crónicas de un vidrio roto".





Hacia la noche, se abrirá la pista de baile con los shows en vivo de Vito Gauna Trío a las 21:30 y la presentación de DJ Galga Tropikalia desde las 23 hasta las 2 de la madrugada.





La cita es este sábado 10 de enero a partir de las 17 en El Transformador de Haedo (Caseros 200). El festival "Marika al sol" tiene un costo de 6.000 pesos la entrada anticipada y 7.000 en puerta.





Las mismas pueden abonarse por transferencia al alias: eltransformador y se pide enviar comprobante de pago al número: 1127768434.