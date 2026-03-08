Más de 20 mil vecinos corrieron hoy la tradicional Maratón de Ituzaingó

Más de 20.000 personas se congregaron este domingo 8 de marzo en el Polideportivo La Torcaza de Ituzaingó para participar de la 13° edición de la carrera "Corremos por más derechos y más igualdad", una jornada deportiva que transformó las calles en una marea violeta por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.



Desde las primeras horas del domingo, el predio ubicado en Brandsen y Pringles recibió a una multitud compuesta por familias, grupos de runners y atletas profesionales. Bajo la consigna de visibilizar las desigualdades de género y promover una sociedad libre de violencias, el evento superó las expectativas de convocatoria, consolidándose como uno de los hitos deportivos y sociales más importantes de la región oeste.

Deporte con conciencia social

La competencia se dividió en tres modalidades para garantizar la participación de toda la comunidad. Los más pequeños y sus familias recorrieron 1km dentro del predio; mientras que el resto de los asistentes optó por la prueba participativa de 3km o el desafío competitivo de 10km que atravesó las principales arterias de la ciudad. Este año, a la tradicional identidad visual del evento se sumaron los colores de la diversidad, integrando las problemáticas de la comunidad LGBTIQ+ al reclamo de igualdad.

"Trabajamos por una ciudad inclusiva y solidaria, respetando las diversidades, garantizando derechos e impulsando la igualdad de género", afirmó el intendente Pablo Descalzo al finalizar la jornada, destacando que estas políticas públicas buscan fortalecer la convivencia social en el distrito.

Seguridad y organización

El despliegue logístico incluyó múltiples puestos de hidratación y asistencia sanitaria con profesionales municipales para escoltar a los corredores. Según datos oficiales del Municipio de Ituzaingó, la cifra de inscriptos superó los 20.000 participantes, marcando un récord para esta decimotercera edición. Los resultados oficiales de los tiempos de competencia serán publicados en la web institucional en los próximos días.