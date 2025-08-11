Megaoperativo de alcoholemia en el Peaje Ituzaingó: 75 positivos

Durante la noche del sábado 9 y la madrugada de este domingo 10 de agosto, un megaoperativo de control de alcoholemia se llevó a cabo en el Peaje Ituzaingó del Acceso Oeste.



La inspección efectuó 932 controles y tuvo como resultado la detección de 75 alcoholemias positivas, en la que el caso más grave fue el de un conductor con 2.42 gramos de alcohol por litro de sangre.



El operativo fue supervisado por el Ministro provincial de Transporte Martín Marinucci, referente moronense del Frente Renovador.



El ministerio coordinó con el Municipio de Ituzaingó el traslado de los vehículos retirados de circulación al taller de secuestro local.



Estrellas Amarillas de La Matanza y la Unión de Familiares de Víctimas de Hurlingham acompañaron el operativo. El ministro les agradeció “porque necesitamos generar conciencia para que quien beba no maneje y quien maneje no beba”.



En la Provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero, número 15402, que prohíbe conducir al tomar alcohol.