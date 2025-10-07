Mercados Bonaerenses regresa a Ituzaingó

El próximo martes 7 de octubre, la Plaza Atahualpa Yupanqui (ubicada en Av. Ratti y Castelar) volverá a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y vecinas de Ituzaingó con una propuesta doble que busca acercar alimentos de calidad a precios justos y, al mismo tiempo, fortalecer a los pequeños productores y emprendedores locales.





Durante la jornada, de 9:30 a 13:30 horas, se llevará adelante una nueva edición de Mercados Bonaerenses, un programa que recorre distintas localidades de la provincia y que tiene como objetivo garantizar el acceso a productos locales de primera necesidad con precios accesibles. Una de las grandes ventajas para l@s consumidor@s será la posibilidad de acceder a un 40% de descuento abonando con Cuenta DNI, un beneficio que facilita la compra de alimentos frescos y variados.





Frutas, verduras, lácteos, panificados y una amplia gama de productos agroalimentarios estarán disponibles para tod@s aquell@s que se acerquen a la plaza. La iniciativa busca promover un circuito de comercialización más directo, sin intermediarios, favoreciendo tanto a quienes producen como a quienes compran.

En paralelo, l@s visitantes podrán recorrer la Feria Popular Atahualpa, un espacio donde emprendedores y emprendedoras de la economía social, popular y solidaria presentarán sus trabajos. Desde productos textiles y artesanales hasta propuestas gastronómicas y de diseño, la feria ofrece una gran diversidad de opciones creadas con el esfuerzo de la comunidad local.





Este encuentro no solo representa una oportunidad para acceder a productos únicos, sino también para apoyar a quienes desarrollan proyectos autogestivos, contribuyendo a fortalecer la economía local y a fomentar el consumo responsable.





La combinación de Mercados Bonaerenses y la Feria Popular Atahualpa convierte a la jornada en un evento con un fuerte sentido comunitario. No se trata únicamente de ir a comprar, sino de participar de un espacio de intercambio que promueve valores como la solidaridad, la producción sustentable y el compromiso con lo local.





Este tipo de propuestas, que se vienen repitiendo con éxito en distintos puntos de la provincia, buscan acercar al Estado, a los productores y a la ciudadanía en un mismo espacio, consolidando un modelo económico más justo y accesible.





Muchos vecinos y vecinas se sumarán este martes 7 de octubre a una mañana distinta en la Plaza Atahualpa Yupanqui. Con el mate, la bolsa reutilizable y la mejor disposición para encontrarse con otros, cada visitante podrá disfrutar de un paseo que combina lo mejor de la producción local con el espíritu de la economía popular y solidaria.