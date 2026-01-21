Conocé cuáles son los diferentes "mercados de cercanía" en zona oeste

En un contexto económico donde cada peso cuenta, los mercados de cercanía se han transformado en una parada obligada para miles de vecinos de la Zona Oeste. A diferencia de las ferias itinerantes que rotan por las plazas, estos espacios fijos garantizan precios accesibles durante toda la semana, eliminando intermediarios y conectando directamente a los productores locales con las familias.



Bajo el paraguas del programa provincial Mercados Bonaerenses, estos centros comerciales en Ituzaingó, Morón y Hurlingham ofrecen productos frescos y de almacén, con el gran atractivo de los descuentos con la billetera virtual del Banco Provincia. Es por eso mismo que en esta nota te detallamos direcciones, horarios y cómo aprovechar los reintegros con Cuenta DNI para ganarle a la inflación.





Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó





Ubicado estratégicamente en Ituzaingó Sur (Caaguazú 2283), el Mercado Bonaerense Fijo se consolidó rápidamente tras su inauguración a mediados de 2024. Este espacio busca descentralizar las compras y ofrecer una alternativa de calidad fuera del centro comercial tradicional.





La oferta es integral: carnes, pescados, frutas y verduras frescas, lácteos, panificados y artículos de limpieza. Y, además, el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó ofrece 40% de ahorro pagando con Cuenta DNI (sujeto a los topes vigentes de la billetera).





Mercado Municipal de Morón





El Mercado Morón fue pionero en la zona -fue inaugurado en 2023- y funciona como un complemento fijo a las ferias que recorren los barrios. Su ubicación sobre la ex Gaona (Av. Presidente Perón 3883) lo hace muy accesible tanto para vecinos de Morón como de localidades vecinas.





Además de los clásicos (carnicería, pescadería, granja), se destaca por tener ofertas rotativas (como bolsones de verdura y combos de pastas). A su vez, en este mismo pueden encontrarse productos específicos como alimentos sin TACC, algo difícil de conseguir a buen precio en supermercados tradicionales.





Mercado Municipal de Hurlingham





​El Mercado Municipal de Hurlingham es quizás el más completo en términos de servicios adicionales. No solo se enfoca en alimentos, sino que incorpora rubros de bazar y energía, convirtiéndose en un centro de abastecimiento integral.



Este espacio -ubicado en Av. Gdor. Vergara 2950 (esquina Cayetano Valdez)- cuenta con puestos de carnicería, pescadería, fiambrería y verdulería como así también de dietética y perfumería. El mismo se encuentra abierto de lunes a sábados, de 9:00 a 18:00hs, mientras que los domingos y feriados funciona únicamente hasta el mediodía.





Ofrece un 40% de ahorro todos los días en puestos adheridos (con un tope de reintegro semanal de $6.000 pesos por persona). Uno de los detalles a destacar de este espacio es que cuenta con un estacionamiento totalmente gratuito ingresando por calle Valdez, siendo este un gran plus para quienes van a realizar la compra mensual en su auto.



Vale la pena remarcar que la lógica de estos tres establecimientos es la misma: acortar la cadena. Al contar con apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia y de los municipios locales, los productores pueden vender sin los costos agregados de la logística y distribución de las grandes cadenas, trasladando ese ahorro directamente al ticket final del vecino.