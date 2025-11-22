Merlo: desbarataron una banda que golpeaba y asaltaba a jubilados

Una banda delictiva fue desarticulada en las últimas horas en Merlo, acusada de realizar violentas entraderas contra vecinos de entre 74 y 86 años. Los cuatro sospechosos, que utilizaban un Peugeot 208 blanco para la logística, fueron interceptados por la Policía tras una investigación que los vincula con al menos tres asaltos en los que golpearon y maniataron a los jubilados para robarles.



El primer hecho violento ocurrió el pasado 10 de septiembre en una vivienda ubicada en el cruce de la calle De Roma y Avenida Otero.



Allí, un hombre de 85 años que se encontraba con su pareja fue sorprendido a golpes por un delincuente en el momento en que abría la puerta para pasear a su perro. Tras sustraer dinero y electrodomésticos, el asaltante huyó a bordo de un Peugeot 208 blanco.



El segundo golpe tuvo lugar dos meses después, el 11 de noviembre, en la esquina de Cramer y Schweitzer, en la localidad de Pontevedra.



En esa ocasión, tres delincuentes encapuchados forzaron la ventana trasera de la casa y sorprendieron a un matrimonio de 86 y 81 años. Para reducir a las víctimas, les taparon la boca antes de desvalijar el lugar, llevándose electrodomésticos, dinero y mercadería.



La tercera entradera se registró a escasas cinco cuadras del robo anterior, en la intersección de Padre Moraga y José Mármol.



La víctima fue una mujer de 74 años que vivía sola: los ladrones violentaron la reja de una ventana y la amenazaron a punta de pistola para robarle ahorros, alhajas y diversos artefactos del hogar.



La clave para desbaratar la banda fue el trabajo conjunto entre la UFI N°8 de Morón y las comisarías de Merlo.



Mediante el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, los investigadores lograron identificar el Peugeot 208 utilizado para la logística de los robos, lo que permitió individualizar a los sospechosos y solicitar órdenes de allanamiento.



Durante las tareas de vigilancia, los efectivos detectaron el vehículo en movimiento. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados y reducidos en la calle Victorino de la Plaza. En el interior del rodado transportaban crickets, picos y diversas herramientas utilizadas para violentar rejas.



En el lugar fueron aprehendidos cuatro sospechosos: N.A.C. (27), B.G.R. (21), G.E.B. (19) y una joven identificada como R.A.A. (19).



Posteriormente, se allanó el domicilio de uno de los acusados en la calle Montiel al 6300. Allí, la Policía encontró la ropa que vestían los ladrones en los videos de seguridad, una mochila con herramientas y una pistola de gas comprimido símil 9mm.



Además, lograron recuperar parte del botín, incluyendo un Smart TV, un reproductor de DVD, tres celulares y las alhajas reconocidas por las víctimas.