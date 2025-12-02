Merlo: desvalijó la casa de su madrastra y se llevó 47 mil dólares

Un robo millonario en una vivienda de Merlo fue esclarecido gracias a las cámaras de seguridad, que revelaron quién estaba detrás del golpe. Una joven de 25 años fue detenida acusada de ingresar a la casa de su madrastra y sustraer 47 mil dólares, escrituras y alhajas de oro. La sospechosa cayó junto a tres cómplices tras los allanamientos.



El robo fue descubierto el pasado 21 de noviembre en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Aristóbulo del Valle y Real, en Merlo.



Fue el sobrino de la propietaria quien, al llegar al domicilio, se encontró con la casa revuelta y el faltante de un botín millonario que incluía 47 mil dólares, alhajas de oro y hasta las escrituras de la propiedad.



La investigación se inició de inmediato con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, una pericia que terminó revelando un dato impactante: la líder del golpe no era una desconocida, sino la propia hijastra de la dueña de casa, quien actuó en complicidad con otras mujeres.



Con esta evidencia, la UFI N°5, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, ordenó una serie de allanamientos.



El primero se realizó en un domicilio de las calles Bilbao y Campichuelo, donde fue detenida la acusada, de 25 años, junto a un hombre de 27. Allí los efectivos lograron recuperar 3.670 dólares, un anillo de oro, una pulsera, un dije y llaves claves para la causa (de ignición y de un portón).



Simultáneamente, en otro operativo en la calle Miranda y Alem, fueron detenidos otras dos familiares señaladas como cómplices del robo.



Según informaron fuentes judiciales a La Ciudad, los cuatro imputados permanecen detenidos, a la espera de que se resuelva un pedido de excarcelación presentado por la defensa.



Hasta el momento, todos se negaron a declarar ante el fiscal, por lo que aún se desconocen los motivos exactos que los llevaron a perpetrar el delito.