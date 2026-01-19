Merlo: detienen en Termas de Río Hondo al asesino de un pintor

Una investigación conjunta entre la policía bonaerense y las fuerzas de seguridad de Santiago del Estero permitió detener este 17 de enero al presunto autor material del homicidio de Miguel Ángel González, un pintor de 40 años asesinado durante un asalto en la localidad de Libertad, partido de Merlo. El sospechoso, quien se había fugado hacia el norte del país para evadir a la justicia, fue capturado en la ciudad de Termas de Río Hondo.



Se trata de Lucas S., de 20 años, quien se encontraba prófugo tras el crimen ocurrido el 21 de diciembre de 2024.



Aquella tarde, la víctima fue interceptada en el cruce de las calles Panamá y Carriego por dos delincuentes a bordo de una moto. Al intentar robarle, le dispararon a quemarropa en el tórax.



González fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde permaneció internado en estado crítico y fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.



La investigación permitió identificar a los agresores mediante el análisis de cámaras de seguridad.



Así se estableció que Lucas S. habría sido el tirador, mientras que su cómplice, identificado como el conductor de la moto, era Gastón Z., de 23 años, conocido como "El Gordo Lluvia". Este último ya había sido detenido el pasado 16 de enero tras un allanamiento en su domicilio de la calle Zelada.



Con el conductor tras las rejas, la búsqueda se cerró sobre el autor de los disparos. Los detectives rastrearon su paradero hasta Santiago del Estero, donde finalmente fue aprehendido por la División Robos y Hurtos de esa provincia.



El detenido contaba con un peligroso historial: ya tenía un pedido de captura activo desde noviembre de 2023 por una causa de "abuso de armas y lesiones" solicitada por el Juzgado de Garantías N° 1 de Morón.



Ahora, ambos jóvenes quedaron a disposición de la UFI N° 5 de Morón, imputados por los delitos de homicidio agravado, robo agravado, portación ilegal de arma de guerra y disparos de arma de fuego.