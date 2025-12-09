Merlo inaugura su "Cuenta Nietos": un nuevo faro por la memoria y la identidad en el oeste

El miércoles 10 de diciembre no será un día más para el partido de Merlo. Coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos y el Día de la Restauración de la Democracia en la República Argentina, el municipio inaugurará su propio "Cuenta Nietos", siendo este un espacio de memoria viva dedicado a la búsqueda de la identidad, la verdad y la justicia.



La cita es a las 13:00hs en la Casa de los Derechos Humanos "Marcela Maidana" -espacio que se encuentra dentro del Parque Cultural Libertad, ubicado en Av. Eva Perón y Colombia- y se encuentran invitados organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil como así también autoridades locales y vecinos y vecinas del distrito.



En cuanto a la Casa de los Derechos Humanos de Merlo, es importante señalar que este espacio lleva el nombre de quien supiera ser directora de dicha área, Marcela Maidana. La misma era una dirigente política de gran trayectoria en el partido de Merlo -de profesión bibliotecaria, la cual comenzó haciendo sus primeras armas en el gremio SUTEBA de Merlo- y que falleció en febrero de 2023 mientras aún se encontraba en funciones.

El segundo en "Cuenta Nietos" de la región: un marcado compromiso del oeste con la memoria





Un dato de alto valor para tener presente es que este "Cuenta Nietos" será el segundo en ser emplazado en la zona oeste del conurbano bonaerense. Vale la pena recordar que el primero fue inaugurado, allá por 2019, en la Plaza San Martín (Av. Néstor Kirchner y Mariano Acosta) del partido de Ituzaingó.



Si bien aún no se han dado a conocer detalles sobre su funcionamiento, se espera que desarrolle una dinámica similar a la aplicada en el ya existente "Cuenta Nietos" de Ituzaingó: cada vez que la asociación Abuelas de Plaza de Mayo logra restituir la identidad de un nuevo nieto, aquel niño o niña secuestrado y apropiado ilegalmente durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, se procede a actualizar el número de dicho monumento.