Merlo: jubilado de 88 años amenazó con una escopeta a albañiles y le hallaron un arsenal

La tensión por ruidos de obra en Merlo norte terminó con un escándalo: un jubilado de 88 años amenazó a albañiles con una escopeta y, tras la denuncia, la policía allanó su casa. Allí encontraron un arsenal compuesto por armas de fuego y municiones de distintos calibres, incluida una escopeta con pedido de secuestro desde hace más de 20 años.



Este viernes 5 de septiembre, albañiles trabajaban en una vivienda de la calle Güemes y Saavedra, en Merlo norte, cuando un vecino de 88 años, molesto por los ruidos de la obra, se acercó con una escopeta y los amenazó para que detuvieran los trabajos.



La propietaria de la casa radicó la denuncia ante la policía, que inició una causa por amenazas agravadas. A pedido de la UFI N°3 de Morón, el Juzgado de Garantías N°4 autorizó el allanamiento en la vivienda del acusado.



En la vivienda del jubilado de 88 años, la policía secuestró un arsenal que incluía una escopeta calibre 12/70 con pedido de secuestro desde el año 2000 en una causa por robo, un revólver calibre 22 con ocho municiones, además de cajas con cartuchos y balas de distintos calibres.



La UFI N°3 lo imputó por tenencia de arma de uso civil y ordenó la realización de un informe socioambiental. Como no presentaba impedimentos, el hombre recuperó la libertad tras ser notificado de la causa.