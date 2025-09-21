Merlo: la municipalidad rescató a un caballo maltratado para tareas de carga

Un caballo en grave estado de salud fue rescatado en Merlo tras ser obligado a tirar de un carro en la Autopista Presidente Perón. El Municipio lo trasladó a un espacio seguro, donde recibe atención veterinaria y será puesto en adopción responsable una vez recuperado.



Personal municipal notó que un caballo era maltratado y forzado a tirar de un carro en la Autopista Presidente Perón, sufriendo un notable deterioro en su salud.



La Secretaría de Delegaciones inició un operativo de protección animal para retirarlo del lugar y trasladarlo a un espacio seguro con atención veterinaria.



Ahora, el caballo recibe asistencia, alimentación adecuada y cuidados constantes. Según informaron desde la Secretaría, su evolución es favorable.



También informaron que una vez recuperado será puesto en adopción responsable en la búsqueda de una vida libre de maltrato.

La tracción a sangre está prohibida en Merlo por ordenanza municipal, en coincidencia con la Ley Nacional N° 14.346 de protección animal.

"Estas acciones forman parte de una política pública que busca erradicar el uso de caballos para tareas de carga y promover el respeto hacia los animales", aseguraron desde el Municipio.