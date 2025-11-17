Merlo: los churros de Salvador llegan a Canadá

Nuestro país tiene una rica historia -la cual viene a raíz de la inmigración europea de principios del siglo XX, sobre todo italiana- en cuanto a gastronomía se refiere y particularmente en los productos que solemos encontrar en panaderías y confiterías. Dicho esto, es importante señalar que son los churros una de las elaboraciones más populares y de las más elegidas entre los argentinos.



En este sentido, debemos destacar la presencia de un reconocido emprendimiento ubicado en el partido de Merlo que desde hace ya un tiempo da mucho que hablar. Este se llama "Churros Salvador", nombre que recibe de fu fundador, y ya cuenta con sucursales en Pontevedra y El Tejadito.



La receta y el proceso de elaboración de los churros es una de las particularidades por la cual se destaca "Churros Salvador", recibiendo diferentes visitas a lo largo del tiempo por parte de curiosos e interesados en aprender sobre la mejor forma para elaborar dicho producto. Es así como, durante estos últimos días, este local recibió y le brindó una formación intensiva a Elbio Damián Chiliano.

"Nos visitó Elbio, que tiene su emprendimiento Molde Bakery de medialunas y alfajores en Canadá", destacaron desde el comercio situado en Merlo. Según describieron desde la famosa churrería, Elbio se acercó a este espacio ya que "quiso sumar algo más a su propuesta" y decidió aprender a hacer churros en el establecimiento de Salvador.



Según contó el propio Salvador, Elbio aprovechó este viaje -en el cual venía a visitar a su hija- y de paso conoció el local y este aceptó la invitación del local merlense para conocer este espacio y aprende el proceso de elaboración de estos famosos y reconocidos churros. "Lo sigo a Salvador por redes sociales y al concretar este viaje, pudimos compartir una mañana dónde no solo me vendió sus productos, sino que también él me enseñó el proceso de cada cosa", destacó Elbio.



Este argentino que desarrolla su emprendimiento en Canadá recibió también un diploma, luego de participar de una Master Class intensiva, por parte de "Churros Salvador"; e incluso ha adquirido el equipamiento necesario para elaborar los mejores churros.