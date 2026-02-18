Persecución, auto robado y caída de un dealer con cocaína lista para la venta

Un hombre de 40 años fue detenido en la localidad de Merlo luego de intentar escapar de un control policial a bordo de un vehículo robado. Durante el operativo, los efectivos secuestraron una importante cantidad de estupefacientes fraccionados para la venta y efectivo.

La persecución y el intento de fuga

El procedimiento se inició cuando personal del Comando de Patrullas de Merlo, que realizaba tareas de prevención en la zona de Avenida Argentina y Cabildo, divisó un Volkswagen Fox negro en actitud sospechosa.



Al notar la presencia de los uniformados, el conductor aceleró bruscamente e intentó darse a la fuga por las arterias del barrio.



Tras un breve seguimiento, la policía logró interceptar el rodado en la intersección de Argentina y Yatay. Allí, el conductor intentó abandonar el vehículo para continuar su escape a pie, pero fue reducido rápidamente por los efectivos.

Droga, balanzas y un auto "mellizo"

Al realizar la requisa personal y del automóvil, los agentes hallaron entre las prendas del detenido envoltorios de cocaína que arrojaron un peso total de 130 gramos.



Además, se incautó una balanza de precisión, un teléfono celular, tijeras y la suma de $247.200 pesos en billetes de baja denominación, lo que refuerza la hipótesis de la comercialización directa al consumidor.



La sorpresa mayor llegó al verificar los datos del Volkswagen Fox. Si bien el auto circulaba con una patente, los peritos constataron que el dominio grabado en los cristales no coincidía.



Al consultar el sistema, se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por hurto automotor desde el pasado 15 de febrero, tras ser sustraído en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.

Situación judicial

El detenido, quien se encontraba desempleado y con domicilio en Merlo, quedó a disposición de la UFI N° 9 de Morón. Se le imputan los delitos de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.