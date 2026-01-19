Merlo refuerza su alianza con China y avanza con nuevas inversiones

El Municipio de Merlo continúa profundizando su perfil productivo e internacional. En las últimas horas, el intendente Gustavo Menéndez mantuvo un encuentro clave con una delegación de empresarios provenientes de la República Popular China, con el objetivo de firmar convenios de cooperación que faciliten la instalación de nuevas empresas en el Parque Industrial de Merlo.



Este acercamiento no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una estrategia geopolítica local: la alianza con la ciudad china de Fuzhou. Esta relación se selló formalmente en noviembre de 2025, cuando se inauguró la primera oficina comercial de la Unión Industrial de Merlo en dicha ciudad asiática, un hito que ahora comienza a mostrar resultados tangibles en el territorio bonaerense.





Durante la recepción, el jefe comunal destacó el entusiasmo del sector privado extranjero por las condiciones que ofrece el municipio. "La firma de convenios de cooperación con la ciudad de Fuzhou ha despertado mucho interés entre el empresariado de la provincia de Fujian, así que muchos de ellos están interesados en instalarse en nuestro Parque Industrial", señaló Menéndez luego de este encuentro.



El foco de la gestión está puesto en la reactivación económica del distrito. Según explicó el mandatario, la llegada de capitales chino representa una oportunidad histórica para "generar empleo genuino y favorecer la circulación virtuosa de dinero" a través de un intercambio que no es solo comercial, sino también cultural y educativo.



El intendente confirmó que este proceso ya se encuentra en marcha: "hemos recibido inversiones; hay fábricas que ya están instalándose en Merlo, donde encuentran un lugar confiable para depositar sus esperanzas". El objetivo final es lograr la producción de tecnología china, pero fabricada e instalada en suelo argentino, consolidando a Merlo como un faro industrial en el conurbano.