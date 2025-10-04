Merlo: este fin de semana regresa el Festival "Fantástico Medieval"

Esta será la segunda edición del 2025 y la misma contará con recreaciones históricas, música en vivo, una inmensa feria de artesanos y patio gastronómico para degustar diferentes comidas. La entrada es totalmente libre y gratuita, para que todos los vecinos de Merlo y partidos aledaños puedan disfrutar de todas las propuestas del mencionado festival medieval.



La realización de este evento -que viene desarrollándose desde hace ya un par de años- se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Merlo y es a través de dicho organismo local que se extiende la invitación a todos los vecinos del distrito. Esta propuesta tiene por objetivo reunir a la comunidad, incentivar la utilización del espacio público para el esparcimiento y promover el acceso a la cultura mediante diferentes propuestas.

Es importante remarcar que el Festival "Fantástico Medieval" se desarrollará tanto el sábado 4 como el domingo 5 de octubre. Este se llevará adelante en la Casa de la Cultura del partido de Merlo (Av. Calle Real y Padre Espinal), espacio utilizado por el pueblo merlense para diferentes actividades, con una ambientación medieval para vivir de gran forma esta experiencia.



a jornada, ambos días de este evento, comenzará a partir de las 12:00hs con la posibilidad de recorrer la feria de artesanos, almorzar algo en el patio gastronómico y escuchar presentaciones de artistas en vivo.



En este sentido, repasando las diferentes propuestas que estarán al alcance del vecino durante este Festival "Fantástico Medieval", tanto grandes como chicos podrán optar por maravillarse con números teatrales y diferentes representaciones históricas. Por último, en este evento -que es una de las actividades más esperadas por los vecinos del distrito- habrá un taller de danza medieval del que podrán participar todos los presentes.