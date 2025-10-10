Merlo: su ex lo denunció por amenazas con armas y terminó detenido por vender drogas

Un joven de 22 años fue detenido en Merlo acusado de vender drogas, luego de que su ex pareja lo denunciara por amenazas con armas. A partir de la investigación judicial se comprobó que el sospechoso comercializaba estupefacientes y durante el allanamiento se secuestraron cocaína, marihuana, teléfonos y balanzas.



El hecho se originó el 4 de octubre, cuando una mujer de 25 años denunció ante las autoridades haber sido amenazada con armas por su ex pareja. En su declaración, también señaló que el acusado se dedicaba a la venta de estupefacientes.



A partir de la denuncia, la Policía inició una investigación que permitió confirmar la actividad ilícita y ubicar el domicilio desde donde operaba.



Con esa información, el Juzgado de Garantías N°2 de Morón avaló un allanamiento en una vivienda de la calle Warnes, en Libertad, donde el sospechoso fue detenido.



Durante el procedimiento se secuestraron 167 dosis de cocaína (40 gramos), tres envoltorios de marihuana (15 gramos), dos balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y dos teléfonos celulares.



Por la naturaleza de los hechos, intervienen la UFI N°11, especializada en violencia de género, y la UFI N°9, dedicada a delitos vinculados a las drogas ilícitas.