"Mi Morón Querido": Llega una nueva edición de la convocatoria fotográfica moronense

Esta semana abrió la convocatoria para participar de la nueva edición de "Mi Morón Querido", una propuesta artística impulsada por el Municipio de Morón para retratar al distrito desde la óptica de sus habitantes.





La convocatoria está pensada como "un encuentro virtual con los vecinos y las vecinas a través de la fotografía" y propone realizar una exposición en plataformas de redes sociales en donde se podrá visualizar a Morón a partir de fotos que reflejen un sentido identitario, pertenencia, cariño y pasión por el partido.





"Buscamos que las personas que miren las fotos se encuentren y se sientan emotivamente representadas con su Morón querido", destacaron desde la cartera a cargo de Lucas Ghi.





De este modo, la propuesta "Mi Morón querido" busca mostrar al mundo aquellas localidades, los barrios, espacios arquitectónicos icónicos, los clubes, las mascotas, las prácticas cotidianas, los centros culturales, las comidas, costumbres, plazas, paisajes, estaciones de tren y personalidades destacadas de Morón a través del trabajo de fotógrafos/as profesionales o amateurs de la localidad.





Una segunda edición cargada de oportunidades

En su primera edición del año pasado, la propuesta "Mi Morón Querido" contó con la participación de diversos vecinos y vecinas del distrito, quienes pudieron visualizar su trabajo fotográfico en las distintas redes oficiales del municipio.





En esta ocasión, la convocatoria está abierta a fotógrafos/as y/o personas amateurs en la fotografía que tengan más de 18 años. Dentro de los requisitos para participar en la segunda edición de la propuesta moronense, se destacan: enviar fotografías del año 2024 en adelante, con una resolución mínima de 96 dpi, en formato horizontal y vertical.





Según las pautas compartidas por el Municipio de Morón, cada fotógrafo/a podrá presentar hasta cinco obras que deben estar rotuladas con nombre, apellido, título y localidad. Además, se podrá adjuntar un breve texto con una reseña alusiva a cada obra.





El proceso de selección de las obras que formarán parte de la exposición virtual "Mi Morón querido" será realizado por un comité evaluador para ponderar la pertinencia de la temática y normativas técnicas para su posterior exhibición. El solo hecho de remitir la foto no significa que formará parte del proyecto.





Para participar de la edición 2026 de "Mi Morón Querido" es necesario completar el siguiente formulario online. Hay tiempo de cargar los datos y remitir las obras hasta el 31 de marzo del 2026.





Fotografía de portada: Mariana Castro