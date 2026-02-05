Millonaria salidera bancaria en Ituzaingó: roban millones de pesos en apenas 6 segundos

Una nueva salidera bancaria en la zona de la avenida Santa Rosa. El incidente se registró ayer al mediodía cuando la víctima se retiró de la sucursal del Banco Santander, ubicada en Avenida Santa Rosa al 1700. El hombre transportaba 5 millones de pesos en un bolso.



Tras abandonar la entidad en su vehículo particular, el cliente fue escoltado sin advertirlo por una motocicleta con dos ocupantes que portaban cascos rojos. El asalto se produjo sobre la Avenida Santa Rosa, entre las calles Andrés Lamas y José María Paz, aprovechando que el automóvil se detuvo ante un semáforo en rojo.



En una maniobra que los peritos calificaron de "precisión quirúrgica", el acompañante de la moto descendió, rompió el cristal delantero derecho del coche, tomó el bolso con el dinero y regresó al rodado. Los malvivientes escaparon a alta velocidad en contramano para evitar cualquier persecución inmediata. Toda la secuencia quedó registrada y duró solo 6 segundos.

Rastreo por GPS:

Tras el robo, la víctima notificó a las autoridades, pero inició una búsqueda por cuenta propia. El bolso contenía un dispositivo tecnológico con geolocalización (GPS) que emitía señal en un domicilio cercano.



Pese a que el hombre y sus allegados se presentaron en la ubicación marcada por el dispositivo, no obtuvieron respuestas en la vivienda ni datos por parte de los vecinos. Actualmente, la SubDDI de Ituzaingó monitorea la señal del equipo para determinar si continúa activo y permite localizar el botín o a los sospechosos.



La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Marcelo Tavolaro, titular de la UFI Descentralizada N° 1 de Ituzaingó. Las autoridades manejan la hipótesis de la existencia de "marcadores" en las inmediaciones del banco, dado que los delincuentes sabían con exactitud qué vehículo atacar y dónde se encontraba el dinero.

La policía analiza las cámaras de seguridad de la zona y del centro de monitoreo municipal para reconstruir la ruta de escape de los asaltantes.