Milo J anunció su primer show en Velez

Milo J no para de hacer historia en la escena musical argentina. Luego de un impresionante recital, con festejo de cumpleaños incluído, en el Nuevo Francisco Urbano y varios Movistar Arena, el músico alertó a todos sus seguidores sobre su próxima presentación.



El anunció de este show fue a través de sus redes sociales oficales, mediante un video en el cual el artista recibe un mensaje de Bizarrap. "Che, Milo ¿Para cuándo tu estadio, papá? Venis amagando, amagando, amagando pero no anunciás nada", le consulta el productor musical y amigo del oriundo de Morón. "Dale pá, anunciá", agregó el creador de las BZRP Music Sessions.

La respuesta de Milo J no tardó en llegar y así como recibió el mensaje de su colega, este le contestó de inmediato. "Mago, 18 de diciembre en Estadio Velez. Ya está todo planeado", fueron las palabras del autor de "Bajo de la piel", "Rara vez", "Milagrosa", "Te fui a seguir" y "M.A.I" para confirmar la realización de su próximo estadio en el país.



Es importante destacar que, con la realización de este show, Milo J se convertirá en el artista más joven en presentarse en dicho estadio. Además, esta será una gran oportunidad para repasar toda la discografía -En Madrid sin dormir, 111, 166 y Retirada- del oriundo de Morón.



La preventa será habilitada, a partir de las 14:00hs, el lunes 8 de septiembre. Un dato a tener en cuenta es que los clientes de Banco Santander que cuenten con tarjeta de crédito podrán adquirir las entradas y abonarlas en seis cuotas sin interés. Mientras que la venta general, con todos los medios de pago, iniciará el martes 9 de septiembre (aplicándose el mismo beneficio a clientes de Banco Santander).