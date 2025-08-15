"Milonga Mixtonga": El Transformador realizará una jornada musical este fin de semana

Este viernes 15 a las 20:30, El Transformador de Haedo llevará a cabo un encuentro de música popular titulado "Milonga Mixtonga", una propuesta diseñada para que los vecinos y las vecinas del oeste puedan disfrutar del tango y la milonga en el distrito.





Nacido a partir de asambleas barriales realizadas en el 2001, El Transformador surgió para satisfacer la necesidad de crear un centro comunitario para las vecinas y los vecinos de Haedo. En el 2002, la comunidad pudo acceder a “la Casona”, como se conoce al espacio en donde funciona la propuesta cultural en la esquina de Caseros.





Desde allí, la gente de El Transformador apuesta a la construcción colectiva, a partir de distintas propuestas que abarcan actividades agroecológicas, como la huerta “Berta Cáceres”, una biblioteca popular, encuentros culturales con diversos artistas, talleres para todas las edades, una feria y un mercado con foco en la economía social y cooperativa, y un espacio para las niñeces del barrio.





Un encuentro para todos los gustos

Durante la jornada de este viernes por la noche en El Transformador, los y las asistentes podrán acceder a una clase de tango a la gorra, coordinada por la profesional Lara Battistesa, así como también disfrutar del espectáculo "Rorro" y un DJ Set, a cargo de Leandro Toledo.





Además, en la "Milonga Mixtonga" de este feriado, habrá música en vivo con la presentación del Dúo Conde Rossi, y un buffet a precios populares.





La cita para participar de la "Milonga Mixtonga" de El Transformador de Haedo es este viernes 15 de agosto a las 20:30 en la sede del espacio comunitario, ubicada en Caseros al 200 (esquina Lavallol). La entrada tiene un costo de $3.500.