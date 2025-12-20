Misa Criolla en Morón: Este fin de semana habrá un espectáculo único en la Catedral

Este sábado 20 de diciembre a las 20:30 los vecinos y las vecinas de Morón podrán disfrutar de una representación única de la mítica "Misa Criolla" de Ariel Ramírez en la Catedral de Morón (Buen Viaje 929).





El espectáculo, con entrada libre y gratuita, contará con la participación de distintos elencos municipales y artistas invitados que llevarán a cabo una nueva puesta en escena de la obra cumbre de la música argentina.





Entre los proyectos que representarán la "Misa Criolla" este fin de semana, se destacan la Agrupación Sinfónica de Morón, con la dirección musical de Pablo Bocchimuzzi; el Coro de Mujeres de Morón, a cargo de Roxana Muñoz; el Coro de Cámara de Morón, dirigido por Guillermo Tesone; y el Coro de Jóvenes, con la dirección de Rocío Ferreyra.





Asimismo, entre los invitados y solistas especiales, se destaca la presentación del solista Rolando Goldman, fundador y director de la Orquesta Argentina de Charangos.





Durante el espectáculo de este sábado en la Catedral moronense, Goldman llevará a cabo el estreno de un concierto para charango del compositor y guitarrista Guillermo Espel.





Para disfrutar de la puesta en escena de la "Misa Criolla" en Morón, a cargo de elencos municipales y artistas invitados, es necesario acercarse a la Catedral moronense (Buen Viaje 929) este sábado 20 de diciembre a las 20:30. La entrada es libre y gratuita.