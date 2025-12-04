Moreno: dos carpinchos y un zorro gris fueron liberados en Los Robles

Emocionantes jornadas para la conservación de la biodiversidad local, fueron aquellas que se vivieron estos últimos días en la Reserva Municipal "Los Robles" del partido de Moreno. Estos fueron reinsertados en su hábitat natural, siendo un hecho que resalta la importancia de los pulmones verdes y los espacios de conservación en el conurbano bonaerense.



La primera de estas intervenciones tuvo lugar en Parque Leloir, zona a la cual se acercaron los integrantes del Equipo de Guardaparques de la Reserva Los Robles para rescatar a un carpincho. Hacía ya varios días que este ejemplar venía deambulando por diferentes puntos del barrio, siendo hallado por los especialistas en una casa particular de Parque Leloir y trasladado a Los Robles.





Por su parte, el otro carpincho fue avistado por vecinos de El Palomar, partido de Morón, siendo una situación que generó sorpresa y revuelo en la comunidad. Es importante remarcar que este fue liberado en la zona del Lago San Francisco luego de ser rescatado "a partir de una articulación con el área de Fauna de Provincia", destacaron desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio de Moreno.



"Recibimos un llamado de unos vecinos de Moreno Centro, de que en una de las casas habían visto unos zorritos", indicaron desde el Equipo de Guardaparques de la Reserva Municipal "Los Robles". Los mismos indicaron que se acercaron al lugar, dejaron la cámara trampa y las trampas: luego de un tiempo, revisaron las mismas y el animal en cuestión había sido capturado. Este ejemplar de zorro gris pampeano "fue revisado por el veterinario" para asegurarse que este se encuentre en perfectas condiciones antes de liberarlo en la zona del Museo Muñiz.





Estos sucesos ponen de manifiesto un aspecto muy importante en cuanto a la presencia de las Reservas Naturales Urbanas en el conurbano bonaerense. Estos espacios funcionan como santuarios de biodiversidad y corredores biológicos fundamentales para la preservación de la fauna local.



"Está prohibido por ley tener de mascota a animales silvestres ya que es perjudicial, principalmente para ellos pero también para nosotros", recordaron desde el Equipo de Guardaparques de la Reserva Municipal "Los Robles".