14 de abr. de 2026
Moreno

Moreno: el nuevo local de una hamburguesería que es furor entre los influencers

Enzo Ariel Resino

2 min de lectura

Se trata del nuevo local de la hamburguesería "El Almirante", el cual se encuentra ubicado a pocas cuadras del centro de Moreno.

Moreno: el nuevo local de una hamburguesería que es furor entre los influencers
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La zona oeste del conurbano bonaerense se está convirtiendo en un verdadero polo para los amantes de la buena comida, y Moreno no es la excepción. En las últimas semanas, una nueva parada obligatoria comenzó a circular con fuerza en las redes sociales: El Almirante. Su nuevo local, ubicado en Intendente Eduardo Bossi 92 (Moreno Centro), cuenta con un diseño moderno y llegó para pisar fuerte entre las distintas hamburgueserías de la región.

Con una apuesta que combina opciones clásicas y otras mucho más jugadas, la cocina de El Almirante se especializa en el estilo smash y gourmet. Dichas hamburguesas se destacan por sus medallones de carne bien sellados, jugosos y con acompañamientos más que abundantes.



El boca a boca no tardó en llegar a los referentes del rubro. Tal es así que Ludmila Danna, la reconocida influencer detrás de "Comer en Buenos Aires", visitó este nuevo local y no escatimó en elogios para sus creaciones. "Pedimos la Almirante, que tenía cheddar, panceta, bacon, huevo, cebolla caramelizada y barbacoa, bien potente; pero mi favorita es la Amaro con queso azul, tomates asados, nueces y rúcula, que la rompe", destacó la creadora de contenido gastronómico.

Las estrellas de la casa: cuáles son las hamburguesas más pedidas por los clientes



Para quienes visiten el local por primera vez y no sepan por donde arrancar, la carta ofrece un abanico de sabores intensos. Entre las hamburguesas más destacadas más solicitadas por el público local se destacan:

  • Almirante: la especialidad de la casa, una bomba de sabores clásicos potenciados.
  • Tapa Arterias: solo para valientes y de muy buen comer.
  • Amaro: el toque distintivo del queso azul y las nueces.
  • Blue Bacon: una combinación infalible que nunca defrauda.
  • Normandía: otras joyas gourmet que le dan vida al menú.



Pero no todo termina en los medallones de carne. La creciente cadena morenense decidió ampliar sus horizontes e incorporar una línea de sándwiches que ya da que hablar. Preparados con carne de cerdo desmechada, cocida a fuego lento junto a cebollas, morrones y una mezcla especial de condimentos de la casa, ofrecen tres variantes imperdibles: Sweet Cheese, Argenta y Almirante.

"Si están con ganas de probar una buena burger, vayan a conocerlo", concluyó Ludmila Danna en su reseña, invitando a todos sus seguidores a darse una vuelta por este nuevo establecimiento en zona oeste. Ya sea para una salida con amigos o un antojo de fin de semana, El Almirante demuestra que en Moreno hay calidad, innovación y, sobre todo, mucho sabor.

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