Moreno: el nuevo local de una hamburguesería que es furor entre los influencers

La zona oeste del conurbano bonaerense se está convirtiendo en un verdadero polo para los amantes de la buena comida, y Moreno no es la excepción. En las últimas semanas, una nueva parada obligatoria comenzó a circular con fuerza en las redes sociales: El Almirante. Su nuevo local, ubicado en Intendente Eduardo Bossi 92 (Moreno Centro), cuenta con un diseño moderno y llegó para pisar fuerte entre las distintas hamburgueserías de la región.



Con una apuesta que combina opciones clásicas y otras mucho más jugadas, la cocina de El Almirante se especializa en el estilo smash y gourmet. Dichas hamburguesas se destacan por sus medallones de carne bien sellados, jugosos y con acompañamientos más que abundantes.





El boca a boca no tardó en llegar a los referentes del rubro. Tal es así que Ludmila Danna, la reconocida influencer detrás de "Comer en Buenos Aires", visitó este nuevo local y no escatimó en elogios para sus creaciones. "Pedimos la Almirante, que tenía cheddar, panceta, bacon, huevo, cebolla caramelizada y barbacoa, bien potente; pero mi favorita es la Amaro con queso azul, tomates asados, nueces y rúcula, que la rompe", destacó la creadora de contenido gastronómico.

Las estrellas de la casa: cuáles son las hamburguesas más pedidas por los clientes





Para quienes visiten el local por primera vez y no sepan por donde arrancar, la carta ofrece un abanico de sabores intensos. Entre las hamburguesas más destacadas más solicitadas por el público local se destacan:





Almirante: la especialidad de la casa, una bomba de sabores clásicos potenciados.

la especialidad de la casa, una bomba de sabores clásicos potenciados. Tapa Arterias: solo para valientes y de muy buen comer.

solo para valientes y de muy buen comer. Amaro: el toque distintivo del queso azul y las nueces.

el toque distintivo del queso azul y las nueces. Blue Bacon: una combinación infalible que nunca defrauda.

una combinación infalible que nunca defrauda. Normandía: otras joyas gourmet que le dan vida al menú.





Pero no todo termina en los medallones de carne. La creciente cadena morenense decidió ampliar sus horizontes e incorporar una línea de sándwiches que ya da que hablar. Preparados con carne de cerdo desmechada, cocida a fuego lento junto a cebollas, morrones y una mezcla especial de condimentos de la casa, ofrecen tres variantes imperdibles: Sweet Cheese, Argenta y Almirante.



"Si están con ganas de probar una buena burger, vayan a conocerlo", concluyó Ludmila Danna en su reseña, invitando a todos sus seguidores a darse una vuelta por este nuevo establecimiento en zona oeste. Ya sea para una salida con amigos o un antojo de fin de semana, El Almirante demuestra que en Moreno hay calidad, innovación y, sobre todo, mucho sabor.