Moreno: ex Gran Hermano, internado en estado reservado tras un choque en moto

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente en moto en la Ruta 7, a la altura Francisco Álvarez. Fue intervenido de urgencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde le extirparon el bazo y trataron lesiones en la zona torácica.



Este viernes 12 de septiembre, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sufrió un accidente con su moto en la Ruta 7, a la altura de La Providencia, en Francisco Álvarez.



Medina circulaba en una Honda Tornado cuando impactó contra el lateral trasero derecho de un Chevrolet Corsa que venía en sentido contrario, conducido por un hombre de 40 años, también vecino de Moreno.



El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue intervenido quirúrgicamente. Permanece internado en terapia intensiva y en estado reservado.



Según detalló Daniela Celis, expareja de Medina y también ex Gran Hermano, debieron extirparle el bazo y sufrió lesiones en la zona torácica. “Está delicado y esperando que evolucione hora tras hora”, expresó.



La noticia generó repercusión en el ambiente mediático, y excompañeros del reality como Julieta Poggio, Nacho Castañares, Alfa Santiago y Marcos Ginocchio se sumaron a la cadena de oración impulsada por Celis.



La UFI N°1 de Moreno interviene en la causa para establecer las circunstancias del accidente. Por el momento, no se adoptaron medidas contra el conductor del Corsa.