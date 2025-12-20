Moreno: falsos policías robaron 80 mil dólares y cayeron tras un megaoperativo

Una peligrosa organización criminal que cometía golpes comando disfrazada de la Policía Federal fue desarticulada tras una investigación que unificó robos en la zona oeste y sur. La banda, responsable del asalto al complejo "K-41" de Francisco Álvarez, cayó tras 24 allanamientos simultáneos: se les incautó un arsenal y están acusados de alzarse con un botín millonario en moneda extranjera.



Tras una compleja investigación que unificó tres golpes comando en la zona oeste y sur del conurbano, la Policía Federal y la DDI de Moreno detuvieron a seis integrantes de una peligrosa organización criminal. Se secuestraron armas largas, granadas activas y uniformes de la fuerza.



Luego de 24 allanamientos simultáneos, cayeron los cabecillas de la organización, quienes operaban disfrazados con indumentaria táctica de la Policía Federal Argentina (PFA) y utilizaban un sofisticado despliegue logístico.

El robo

El hecho principal que desencadenó la caída de la banda ocurrió el 29 de septiembre de 2025, cerca del mediodía.



Un grupo de al menos seis delincuentes, vestidos con uniformes completos de la PFA, irrumpió en la oficina de turismo y cambio "Ocean Travel", ubicada en el edificio K-41 sobre la Colectora. Simularon un allanamiento judicial, redujeron al personal con precintos y se alzaron con un botín de USD 80.000 y $4.000.000.



Sin embargo, la huida se complicó. Un comerciante de una oficina vecina efectuó un disparo que hirió en la pierna al líder de la banda. Además, la camioneta que utilizaban no arrancó, provocando el robo de otros dos vehículos (un Ford Focus y una VW Saveiro) para escapar, dejando en el camino teléfonos celulares que resultaron clave para la investigación.

La investigación

La pesquisa, encabezada por la UFI N° 7 de Moreno y la División Morón de la PFA, logró vincular este asalto con otros dos hechos previos de idéntica modalidad: una entradera en Cuartel V, Moreno, el 16 de agosto y otra en Mariano Acosta, Merlo, el 13 de septiembre.



La investigación se destrabó gracias a dos descuidos fatales: una huella dactilar en la escena, que delató al "entregador", y un celular perdido en la fuga que permitió reconstruir toda la red logística y conectar los tres hechos delictivos.



El operativo del 16 de diciembre reveló el arsenal de la banda. En Glew fue detenido el líder operativo, un delincuente con un pesado historial de 16 años de prisión cumplidos por robo a mano armada, a quien le secuestraron una granada de fragmentación activa, munición de guerra y chalecos de la PFA.



En simultáneo, cayó en Longchamps el jefe herido en una pierna durante el asalto y en Garín el encargado de inteligencia, quien ocultaba rifles de alta precisión. La redada se completó con la caída de un logístico y la imputación de un quinto integrante que coordinaba los golpes desde la cárcel.