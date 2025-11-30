Moreno: robaron una camioneta, huyeron a los tiros y un ladrón murió calcinado tras chocar

Una banda de delincuentes que había robado una camioneta Volkswagen T-Cross protagonizó anoche una violenta persecución y tiroteo con la Policía que finalizó cuando el vehículo chocó contra un árbol y se incendió: uno de los sospechosos no logró salir y murió calcinado dentro del rodado.



Este viernes 28 de noviembre, a eso de las 20.30 horas, un joven circulaba por la calle Puerto Rico de Francisco Álvares con su VW T-Cross. En la intersección con Salto, un delincuente lo interceptó.



El ladrón se subió al auto y haciendo gestos de tener un arma obligó al dueño a manejar. Al llegar a la calle Medrano, la víctima perdió el control del vehículo y chocó contra una arboleda.



Siguieron unas cuadras hasta que el auto comenzó a fallar y el delincuente echó al dueño dicéndole: "bajá del auto porque te quemo".



La víctima se bajó y el delincuente se fugó con el auto. Al hacer la denuncia la víctima aportó el rastreo satelital a la policía, que comenzó una persecución.



A minutos de las 9 de la noche, un patrullero detextó en la intersección la Avenida de las Montoneras y Mercedes, a la T-Cross robada y comenzó a perseguirla.



La persecución se extendió por unos 300 metros hasta la esquina de Ramón Falcón y Tulissi dónde la camioneta quedó encerrada entre dos móviles.



Los oficiales dieron la voz de alto, pero el conductor intentó atropellar a uno de los policías, quienes dispararon con sus armas reglamentarias cuatro veces. Los delincuentes esquivaron y continuaron su fuga por la calle Diario La Nación.



En Ramón Falcón e Hipócrates el conductor de la T-Cross perdió el control, subió a la vereda, chocó contra un cesto de basura y arrancó un árbol de raíz. El auto comenzó a incendiarse rápidamente.



El sujeto que habría efectuado el robo habría fugado a pie rápidamente, efectuando disparos hacia la Polícia. Uno de los cómplices, de 23 años fue detenido en el lugar.



Pero un tercer hombre quedó atrapado dentro del auto en llamas. Minutos después llegaron los Bomberos y solo pudieron corroborar que el joven había muerto calcinado dentro del auto.



La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso del arma de fuego, a cargo de la UFI N°2 de Moreno, que pidió las pericias a la Gendarmería Nacional.