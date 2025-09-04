Morón: abrieron las inscripciones a nuevos cursos de formación profesional

Desde el sitio oficial del Municipio de Morón dieron a conocer los nuevos cursos de formación que comenzarán a dictarse próximamente en el distrito. Dichos cursos y talleres buscan, entre otras cosas, brindar herramientas a los vecinos para mejorar su situación laboral.



Es importante señalar que muchos de estos cursos apuntan a adquirir conocimientos relacionados a las nuevas tecnologías como así también se encuentran aquellos relacionados a los oficios tradicionales. También es necesario remarcar que los cursos y talleres se dictarán en el Centro de Formación Profesional N°402 de Morón.

Las capacitaciones que se dictarán allí incluyen propuestas como moldería textil digital, cocina para comedores escolares, instalación de equipos de climatización, gestión de redes sociales y otras tantas más. Las inscripciones pueden realizarse a través del link provisto por el Municipio de Morón y las mismas se encontrarán abiertas hasta el miércoles 10 de septiembre.



La propuesta educativa del Centro de Formación Profesional N°402 incluye también diseño gráfico en sistemas informáticos (niveles 1 y 2), manicuría, montaje eléctrico domiciliario, asistencia en instituciones educativas, planeamiento y gestión de cooperativas y gestión de emprendimientos productivos.



En caso de necesitar más información sobre los cursos en cuestión, las y los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a formacionparaeltrabajo@moron.gob.ar o a través de un mensaje de WhatsApp 11-3198-5730.