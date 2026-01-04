De testigo a imputado: se llevó los 30 millones de una salidera y se compró una camioneta en efectivo

Lo que comenzó como una salidera bancaria en las vísperas de Año Nuevo en Morón terminó revelando una estafa protagonizada por un falso héroe. Un motociclista que simuló colaborar con la policía para detener a un ladrón acabó robándose el botín de 30 millones de pesos y utilizó el dinero ese mismo día para comprarse una camioneta 0km.

La salidera y el choque

El hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y González Barbosa, a una cuadra del cementerio de Morón.



La víctima, un hombre que circulaba en una Volkswagen Amarok azul, acababa de realizar una importante extracción bancaria en el centro de la ciudad. Al detenerse en un semáforo, fue interceptado por dos motochorros que rompieron la ventanilla trasera derecha y sustrajeron una bolsa de supermercado multicolor que contenía los 30 millones de pesos.



En su intento de huida, los delincuentes cometieron un error de cálculo y volvieron a pasar cerca de la camioneta: la víctima reaccionó y les tiró el vehículo encima, derribándolos sobre el asfalto. Uno de los asaltantes logró incorporarse y escapar a pie, descartando el botín en la fuga.

La aparición del "falso testigo"

En ese escenario caótico intervino un motociclista que pasaba por el lugar. Lejos de asistir desinteresadamente, ejecutó una doble maniobra: primero, indicó a los policías la dirección de fuga del ladrón, facilitando su captura a las pocas cuadras.



Pero mientras los efectivos se ocupaban del ladrón, él realizó el recorrido inverso. Las cámaras de seguridad reconstruyeron su movimiento: se dirigió hasta una vivienda en la calle Benito Rivas y Eva Perón, donde el ladrón había arrojado el dinero.



Allí, metió la mano por entre las rejas, recuperó la bolsa con los 30 millones y el casco del delincuente, los guardó en su moto y se fue.

La compra exprés y la caída

Horas después del robo, se dirigió a una concesionaria y compró de contado una camioneta Honda HR-V (valuada en aproximadamente 19.500 dólares), poniéndole el seguro a su nombre de inmediato.



Para cerrar su coartada, se presentó espontáneamente en la Comisaría 1ª de Morón para declarar como testigo del robo original. Sin embargo, omitió mencionar que tenía el dinero.

Situación judicial

La justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del falso testigo en Villa Adelina, San Isidro, donde fue aprehendido y se secuestró la camioneta recién comprada. El 1 de enero se negó a declarar y, al estar imputado por delitos excarcelables ("encubrimiento" y "falso testimonio"), recuperó la libertad.



Por su parte, el motochorro quedó detenido acusado de "robo agravado". Se constató que poseía antecedentes penales, incluyendo una condena en suspenso dictada en junio de 2025.