Morón: balearon a un policía que bajó a asistir a un falso herido

Un sargento de la Policía Federal fue baleado tras sufrir un intento de robo mediante un engaño. El efectivo detuvo su marcha para socorrer a una persona que simulaba estar herida en el asfalto. Al bajar, fue emboscado por delincuentes que le dispararon y escaparon sin lograr sustraerle nada.



El hecho ocurrió este domingo, cerca de las 5 de la mañana, en la intersección de la Ruta 4 y la Ruta 201. Por allí circulaba un sargento de la Policía Federal Argentina (PFA) a bordo de su vehículo particular, dirigiéndose a tomar servicio.



Al llegar al cruce, el efectivo observó a una persona tendida sobre el asfalto que aparentaba estar herida. Con intención de asistirla, detuvo la marcha y descendió del auto, dejando su arma reglamentaria en el interior. Fue entonces cuando descubrió que se trataba de una trampa.



Mientras se acercaba, dos delincuentes que permanecían escondidos en las inmediaciones lo interceptaron. Al mismo tiempo, el "falso herido" se incorporó y se sumó al ataque para rodearlo con fines de robo.



Se produjo un violento forcejeo en el que uno de los asaltantes abrió fuego, hiriendo al policía en el brazo derecho. Pese a la agresión, los ladrones finalmente escaparon del lugar sin lograr sustraerle pertenencias.



Malherido, el sargento logró pedir auxilio en una garita policial cercana y posteriormente se trasladó por sus propios medios al Hospital Churruca. Según fuentes judiciales, fue atendido y se encuentra fuera de peligro.



La causa quedó en manos de la UFI N°8, que ordenó las diligencias de rigor. Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los autores del hecho.