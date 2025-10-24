Morón: cayó una banda de delivery de drogas tras nueve allanamientos

Nueve allanamientos fueron realizados en Morón sur luego de una investigación por narcomenudeo y venta de drogas bajo la modalidad delivery. Durante los operativos, desarrollados en los barrios Texalar y San Francisco, fueron detenidos cinco hombres y una mujer y se secuestraron más de mil dosis de cocaína y marihuana.



La investigación, iniciada en mayo, estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Morón, que logró reunir fotos, filmaciones y seguimientos que motivaron al Juzgado Federal N°2 de Morón a ordenar los procedimientos en los domicilios señalados.



Durante los operativos, realizados en los barrios Texalar y San Francisco, se secuestraron más de 1.000 dosis de cocaína y marihuana, un Peugeot 208, una camioneta utilizada para el reparto y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita.



En los procedimientos participaron más de 100 efectivos y 40 móviles pertenecientes a la Delegación de Drogas Ilícitas Morón, la Comisaría 4ª, la Departamental y el Comando de Patrullas.



Los seis detenidos serán indagados este viernes mediante videoconferencia, con intervención de la Secretaría N°8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi.