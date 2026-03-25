Morón: Comenzó la campaña de vacunación antigripal gratuita

Esta semana, el Municipio de Morón dio inicio a la nueva campaña de vacunación antigripal gratuita, una iniciativa de salud para seguir cuidando a los vecinos y las vecinas del distrito.





La vacuna antigripal reduce las complicaciones graves, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza, especialmente en los grupos de riesgo, tales como personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, bebés de 6 a 24 meses de edad y personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias y determinados trasplantes.





Según los y las especialistas, se recomienda aplicarse la dosis de la vacuna antigripal idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus.





Con esa información pertinente, la comuna moronense ya puso a disposición la campaña 2026 para aplicar la dosis de la vacuna antigripal a quienes corresponda. La misma se aplicará en el Vacunatorio Municipal, en el Hospital Municipal y en todos los Centros de Atención Primaria (CAPS) sin necesidad de sacar un turno previo.





Además, según informaron desde el Municipio de Morón, las personas que necesitan aplicarse la vacuna antigripal no requieren de ningún tipo de orden médica para su aplicación.





Por otro lado, las personas de 2 a 64 años que presenten factores de riesgo deben presentar la documentación pertinente que acredite su condición para la aplicación de la dosis.





¿Quiénes deben vacunarse en esta campaña?

Con el objetivo de seguir cuidándonos entre todos y todas, el Municipio de Morón informa que las siguientes poblaciones deberán aplicarse este año la dosis correspondiente de la vacuna antigripal en cualquiera de los espacios de salud contemplados por el gobierno local:



