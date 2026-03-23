Morón corre por la Memoria, la Verdad y la Justicia: Cómo participar de la carrera por el 24 de marzo

Este martes 24 de marzo Morón será la sede de un encuentro deportivo por la Memoria, la Verdad y la Justicia: Se trata de una nueva edición de "Morón Corre", una jornada con distintos circuitos participativos para fomentar el deporte y la democracia.





La prueba atlética que une deporte y memoria contará con dos modalidades de circuitos para que ningún vecino o vecina se quede sin participar. Habrá un circuito de 5K y otro más largo, de 10K que contemplará un recorrido por distintos espacios de Morón.





La actividad deportiva moronense contará con dos circuitos diferentes para que todos y todas puedan participar.

Según informaron desde el Municipio de Morón, la largada para ambos circuitos será la misma: A las 8 de la mañana desde el Predio Quinta Seré – Polideportivo Gorki Grana (Santa María de Oro y Lacarra). Además, habrá entregas de una remera conmemorativa de la actividad para las primeras 1.900 personas inscriptas.





Las remeras se retirarán el mismo día de la carrera, en el punto de partida, de 6 a 7:30 de la mañana, presentando el comprobante impreso recibido por mail al momento de la inscripción.





La modalidad será participativa, abierta a todas las edades y con inscripción gratuita.





Para formar parte de una nueva edición de "Morón corre por la Memoria, la Verdad y la Justicia" es necesario completar el siguiente formulario online.